Может ли Украина ответить на российские удары по городам такими же ударами по территории РФ?

С ним согласен украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

"Поскольку мы ведем оборонительную войну, удары по гражданской инфраструктуре России не имеют никакого военного значения. Имеют значение только удары по военной инфраструктуре: по пунктам управления дронами, по скоплениям войск, - убежден он. - Кроме того, такие удары просто не поймут наши западные союзники, а это может сократить или вовсе свести на нет поставки Киеву вооружений или финансовой помощи. Западное общество воспринимает Украину как страну, которая борется против России, за освобождение своих территорий, а уничтожение гражданских объектов - это не борьба за собственные территории".

Российский военный эксперт, который попросил об анонимности, тоже отмечает, что существенный ограничивающий фактор для Украины с политической точки зрения - это то, что обращение к диверсионно-разведывательным методам, даже по сравнению с более "традиционными" ответами, может повредить имиджу страны.

"Я думаю, что Украина вынуждена учитывать, что применение таких атак может сильно испортить отношение к ней на Западе и в других странах, и это, наверное, является наиболее существенным ограничением - не считая риска, собственно, российского ответа", - говорит он.

Тем не менее, судя по подготовительным мерам, власти России рассматривают и сценарий, при котором пострадать от тех или иных ударов может территория России, не граничащая с Украиной.