Ушла легенда: Франк Рибери объявил о завершении карьеры

"Мяч останавливается. Чувства внутри меня нет. Спасибо всем за это большое приключение", - написал 39-летний Рибери.

Большую часть карьеры футболист провёл в мюнхенской "Баварии" (с 2007 по 2019 год). Также он выступал за итальянскую "Фиорентину", турецкий "Галатасарай", а также французские клубы "Марсель", "Метц" и "Брест".

Последним клубом, в котором выступал игрок, была итальянская "Салернитана". Рибери может продолжить работать в этой команде в качестве посла. В клубе он играет с лета 2022 года.

В активе футболиста девять побед в чемпионате Германии, шесть Кубков Германии, Кубок немецкой лиги, пять национальных Суперкубков, победа в Лиге чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира.

В составе сборной Франции Рибери провёл 81 матч и забил 16 голов. Вместе с командой он дошёл до финала чемпионата мира 2006 года.