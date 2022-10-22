Новый удар по Украине: проблемы с электричеством; жителей призывают запасать воду

В Львовской и Черновицкой областях также были сбиты российские ракеты.

Уничтожено 10 российских беспилотников над Николаевской областью и еще один - над Кировоградской, сообщают местные власти. "Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах", - написал глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович.

Из-за ночных и утренних ударов, повредивших электросеть, украинские железные дороги задерживают несколько поездов.

Масштаб повреждений в результате ракетной атаки, совершенной российскими войсками 22 октября на энергетические объекты западных регионов Украины, "сопоставим или может превышать" последствия атаки 10-12 октября, заявляют в "Укрэнерго".

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, так прокомментировал нападение: "Очередные ракетные обстрелы от террористов, которые воюют с гражданской инфраструктурой и людьми. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины - инфантильная. С каждым днем мы становимся только злее. А это значит - будем давать еще более сильный ответ. Все будет Украина!".