Утром в субботу, 22 октября, несколько областей Украины вновь подверглись ракетным ударам России. В частности, о взрывах сообщалось в Волынской, Хмельницкой, Одесской, Ровненской и Кировоградской областях. Российские ракеты были сбиты в Киевской, Черновицкой и Львовской областях.
Новый удар по Украине: проблемы с электричеством; жителей призывают запасать воду
Власти Хмельницкой области сообщили, что в городе нет электричества, и призвали жителей запастись водой, так как через час ее тоже не будет.
В Луцке Волынской области снаряд попал в объект энергетики, как минимум один человек получил ожоги, поврежден частный дом. В части города нет электроэнергии, сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.
В Одесской области были нанесены два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, в нескольких населенных пунктах нет электроэнергии.
Ровенская область также попала под обстрел. Проезд по некоторым улицам Ровно ограничен.
В Днепропетровской области больше всего пострадал Никополь. Как заявил глава администрации Валентин Резниченко, в городе "изуродовано более 20 домов и несколько газопроводов. Оборваны линии электропередач. Почти 1000 семей остались без света".
В Киевской области работает ПВО, в регионе начались "временные стабилизационные отключения" электроэнергии, сообщил глава региона Алексей Кулеба.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, украинские силы противовоздушной обороны сбили несколько российских ракет, летевших в сторону столицы. "Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях, позаботьтесь о своей безопасности. Экономьте электроэнергию и с пониманием отнеситесь к ограничениям в ее снабжении", - призвал при этом жителей киевский мэр.
В Львовской и Черновицкой областях также были сбиты российские ракеты.
Уничтожено 10 российских беспилотников над Николаевской областью и еще один - над Кировоградской, сообщают местные власти. "Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах", - написал глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович.
Из-за ночных и утренних ударов, повредивших электросеть, украинские железные дороги задерживают несколько поездов.
Масштаб повреждений в результате ракетной атаки, совершенной российскими войсками 22 октября на энергетические объекты западных регионов Украины, "сопоставим или может превышать" последствия атаки 10-12 октября, заявляют в "Укрэнерго".
Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, так прокомментировал нападение: "Очередные ракетные обстрелы от террористов, которые воюют с гражданской инфраструктурой и людьми. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины - инфантильная. С каждым днем мы становимся только злее. А это значит - будем давать еще более сильный ответ. Все будет Украина!".
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