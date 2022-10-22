Видео ⟩ Американка полностью разделась на взвешивании перед боем

Как сообщается, из-за этого она будет оштрафована на 20% своего гонорара за предстоящий бой против француженки Манон Фиоро.

Чукагян сначала взвесилась в одежде, но не уложилась в лимит лёгкой весовой категории (до 61,3 кг), а затем попросила вынести ширму и разделась догола, но оказалась тяжелее допустимого веса на 630 граммов.

Таким образом, Кэтлин Чукагян проведёт бой с француженкой Манон Фиоро в промежуточном весе.

Турнир UFC 280 пройдёт в ночь с 22 на 23 октября.

Видео: Процедура взвешивания спортсменки