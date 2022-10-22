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Видео ⟩ Американка полностью разделась на взвешивании перед боем

rus.tvnet.lv
Американка полностью разделась на взвешивании перед боем
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Американка Кэтлин Чукагян
Американка Кэтлин Чукагян Фото: Скриншот с YouTube MMA Crazy

Американский боец смешанных единоборств Кэтлин Чукагян разделась догола на взвешивании перед боем на турнире UFC 280 в Абу-Даби, но всё равно не смогла уложиться в лимит лёгкой весовой категории.

Как сообщается, из-за этого она будет оштрафована на 20% своего гонорара за предстоящий бой против француженки Манон Фиоро.

Чукагян сначала взвесилась в одежде, но не уложилась в лимит лёгкой весовой категории (до 61,3 кг), а затем попросила вынести ширму и разделась догола, но оказалась тяжелее допустимого веса на 630 граммов.

Таким образом, Кэтлин Чукагян проведёт бой с француженкой Манон Фиоро в промежуточном весе.

Турнир UFC 280 пройдёт в ночь с 22 на 23 октября.

Видео: Процедура взвешивания спортсменки

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