Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей 33-го тура чемпионата Латвии по футболу, в котором лидер турнирной таблицы "Валмиера" неожиданно потерял очки.
ВИДЕО ⟩ "Валмиера" вновь потеряла очки, позволив приблизиться "Риге"
В первом матче 33-го тура "Даугавпилс" на своём поле сыграл вничью с юрмальским "Спартаком" - 1:1. Хозяева поля открыли счёт на 31-й минуте благодаря голу Кирилла Ильина. Гостям удалось сравнять на 68-й минуте - автором гола стал Артур Кранцманис, который вышел один на один с голкипером "Даугавпилса" Владиславом Куракиным.
В другом субботнем матче "Рига" встречалась с "Меттой". Матч проходил на стадионе "Сконто" и завершился уверенной победой подопечных Сандро Перковича - 2:0. Голами в составе победителей отметились Хрвое Бабец (70-я минута) и Дуглас Аурелиу (90+2). Отметим, что "Метта" заканчивала матч вдесятером - на 89-й минуте удаление заработал Оскар Виентиесс.
Уверенную победу одержали футболисты РФШ, которые на выезде обыграли "Супер Нову" со счётом 4:0. Рижане вышли вперёд на 32-й минуте после гола Виталия Ягодинского, а еще четыре минуты спустя Денис Ракель удвоил преимущество РФШ. На 73-й минуте Андрей Илич в третий раз поразил ворота соперника, а окончательный счёт на 86-й минуте установил Альфусейни Джатта.
"Ауда" после сенсационной победы в Кубке Латвии не смогла обыграть "Лиепаю", которая всё ещё борется за бронзовые медали чемпионата Латвии. Матч проходил на рижском стадионе имени Яниса Скределиса и завершился победой "Лиепаи" со счётом 2:1.
Футболисты "Лиепаи" вышли вперёд на 32-й минуте после гола Готье Манкенды, а на 70-й минуте Додо удвоил преимущество своей команды, точно пробив с 11-метровой отметки. На 84-й минуте Райвис Киршс сократил отставание "Ауды" до минимума.
В заключительном матче 33-го тура лидер турнирной таблицы "Валмиера" неожиданно потерял очки против "Тукумса" - 1:1. На 44-й минуте Янис Краутманис поразил ворота "Валмиеры", на что гости ответили голом Джибриля Гейе на 77-й минуте.
После 33 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляет "Валмиера", которая имеет 78 очков. На втором месте располагается "Рига" (75), а замыкает тройку лучших РФШ (71). Далее идут "Лиепая" (66), "Ауда" (48), "Тукумс" (38), "Даугавпилс" (30), "Спартак" (22), "Метта" (21) и "Супер Нова" (18).
В 34-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 29 и 30 октября, "Спартак" на своём поле сыграет со "Меттой", "Даугавпилс" с "Супер Новой", "Рига" с "Аудой", "Валмиера" с РФШ, а "Лиепая" с "Тукумсом".
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