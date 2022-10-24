ВИДЕО ⟩ "Валмиера" вновь потеряла очки, позволив приблизиться "Риге"

В первом матче 33-го тура "Даугавпилс" на своём поле сыграл вничью с юрмальским "Спартаком" - 1:1. Хозяева поля открыли счёт на 31-й минуте благодаря голу Кирилла Ильина. Гостям удалось сравнять на 68-й минуте - автором гола стал Артур Кранцманис, который вышел один на один с голкипером "Даугавпилса" Владиславом Куракиным.

В другом субботнем матче "Рига" встречалась с "Меттой". Матч проходил на стадионе "Сконто" и завершился уверенной победой подопечных Сандро Перковича - 2:0. Голами в составе победителей отметились Хрвое Бабец (70-я минута) и Дуглас Аурелиу (90+2). Отметим, что "Метта" заканчивала матч вдесятером - на 89-й минуте удаление заработал Оскар Виентиесс.

Уверенную победу одержали футболисты РФШ, которые на выезде обыграли "Супер Нову" со счётом 4:0. Рижане вышли вперёд на 32-й минуте после гола Виталия Ягодинского, а еще четыре минуты спустя Денис Ракель удвоил преимущество РФШ. На 73-й минуте Андрей Илич в третий раз поразил ворота соперника, а окончательный счёт на 86-й минуте установил Альфусейни Джатта.