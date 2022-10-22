Турецкие СМИ: в Анкаре пройдут переговоры о принятии Финляндии в НАТО

Делегация Министерства юстиции Финляндии встретится с руководителем Отдела иностранных дел Министерства юстиции Турции Касимом Чичеком, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении "Анадолу". В переговорах главное внимание будет уделено выдаче лиц, которых Турция считает террористами.

До сих пор протоколы вступления Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран-членов альянса, а Турция и Венгрия по-прежнему колеблются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что согласился встретиться с новым премьер-министром Швеции Улфом Кристерсоном.

Первоначально Турция заблокировала процесс присоединения Швеции и Финляндии, утверждая, что обе страны поддерживают террористические организации, а именно, курдских боевиков и сторонников проживающего в изгнании исламистского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Эрдоган сказал, что в случае, если выдача запрошенных лиц не произойдет, с ратификацией в парламенте Турции будет нелегко.