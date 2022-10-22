Вот и прошла суббота. О том, что произошло в Латвии и мире 22 октября - читайте в нашей подборке!
Главное за 22 октября ⟩ Шествие против обязательной службы, кража еды ради собаки и ракетный удар по Украине
Новости Латвии:
В субботу 22 октября, около 50 человек собрались в центре Риги шествие против обязательной военной службы в Латвии. Сначала люди собрались у памятника Свободы. Были слышны разные лозунги, например: "Раз, два, три, освободись от СГО!".
Президент Владимир Зеленский наградил орденами князя Ярослава Мудрого II степени спикеров парламентов 12 стран мира, в число которых входит и спикер парламента Латвии Инара Мурниеце.
В четверг, 20 октября, в Рижском храме в честь Всех Святых состоялся Собор Латвийской Православной Церкви, сообщается на сайте церкви. Собор подписал обращение к патриарху Кирилла предоставить ей автокефалию, то есть независимость, чтобы соблюсти требования недавно принятого в Латвии закона.
Пользователь социальной сети опубликовал в Twitter фотографию, на которой видно, как автобус Rīgas satiksme перегородил улицу Бривибас.
Каспарс поделился в своем Twitter конфликтной ситуацией, случившейся летом, в которой пострадал маленький ребенок. Якобы в Риге из машины вышел агрессивный мужчина и ударил его и ребенка. Хотя травмы и объяснения свидетеля и водителя были зафиксированы, Государственная полиция не возбудила дело об административном правонарушении. В полиции рассказали почему.
Утром в четверг, 20 октября, в Вецмилгрависе мужчина возле магазина распивал алкогольные напитки и кормил собаку продуктами. Эту ситуацию зафиксировали сотрудники муниципальной полиции, которые заподозрили, что еда была украдена, сообщает программа Degpunktā.
С начала войны, развязанной Россией на Украине, интерес жителей Латвии к зарубежной недвижимости вырос примерно в пять-десять раз, в зависимости от страны, свидетельствуют данные компании по недвижимости Astra Property.
За рубежом:
Утром в субботу, 22 октября, несколько областей Украины вновь подверглись ракетным ударам России. В частности, о взрывах сообщалось в Волынской, Хмельницкой, Одесской, Ровненской и Кировоградской областях. Российские ракеты были сбиты в Киевской, Черновицкой и Львовской областях.
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области (Россия) погибли два человека, пострадали еще 11 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На войне в Украине погиб российский солдат, который вернулся воевать после освобождения из плена, сообщил в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский.
22-летний Александр Ожельский, сын российского олигарха Михаила Фридмана, назвал санкции против него со стороны властей Украины несправедливыми.
Американский боец смешанных единоборств Кэтлин Чукагян разделась догола на взвешивании перед боем на турнире UFC 280 в Абу-Даби, но всё равно не смогла уложиться в лимит лёгкой весовой категории.
Интересное чтиво:
Лицом продвигаемого законопроекта о введении службы государственной обороны в Латвии стал министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!"). На недавних выборах в Сейм его партия потерпела неудачу, политик заявил, что на этом активную политическую карьеру заканчивает. Значит ли это, что у законопроекта нет будущего? Разбирались в эфире "Кто вам платит?" вместе с юристом, экс-депутатом Сейма Юрием Соколовским.
Протяженность линии фронта в Украине впечатляет - сейчас около 2500 километров. На достижения украинцев в боях здесь в большей мере повлияла и оказанная западными странами военная поддержка. "Хаймарсы", "Байрактары", "три семерки" или американские гаубицы М777 - чаще всего упоминаемое здесь супер-оружие, которое попала в распоряжение украинцев. Но сложно найти кого-то, кто видел это вооружение собственными глазами.
"Мы посадили семью на поезд к вам, пожалуйста, встретьте их на железнодорожном вокзале". Такие сообщения Александр Морозов и его команда получают каждый день.
Я долго не верил, что это когда-нибудь может исполниться, так как обещания звучали уже более четырех лет. Обещания, крики, обвинения, поиск виновных в созданных им самим проблемах и так далее. Однако теперь могу сказать совершенно точно - Алдис Гобзмс действительно собрал чемоданы и покинул Латвию. Спасибо тебе, и, пожалуйста, никогда не приезжай обратно.
На фоне ожидающегося контрнаступления украинских военных на Херсонскую область Россия и Украина стали обвинять друг друга в подготовке разрушения плотины Каховской ГЭС. Разрушение гидроэлектростанции грозит затоплением нескольким десяткам населенных пунктов и, по всей видимости, невыгодно никому.
Нам (латвийцам), конечно, несказанно повезло жить у моря. Однако не стоит пренебрегать и другими водоемами, коих в нашей стране предостаточно. Где искупаться в жаркий день, устроить пикник или просто полюбоваться живописным пейзажем? Рассказываем в рамках рубрики об уникальных местах в Латвии "А это где?".
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