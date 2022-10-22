Главное за 22 октября ⟩ Шествие против обязательной службы, кража еды ради собаки и ракетный удар по Украине

Протяженность линии фронта в Украине впечатляет - сейчас около 2500 километров. На достижения украинцев в боях здесь в большей мере повлияла и оказанная западными странами военная поддержка. "Хаймарсы", "Байрактары", "три семерки" или американские гаубицы М777 - чаще всего упоминаемое здесь супер-оружие, которое попала в распоряжение украинцев. Но сложно найти кого-то, кто видел это вооружение собственными глазами.

"Мы посадили семью на поезд к вам, пожалуйста, встретьте их на железнодорожном вокзале". Такие сообщения Александр Морозов и его команда получают каждый день.

Я долго не верил, что это когда-нибудь может исполниться, так как обещания звучали уже более четырех лет. Обещания, крики, обвинения, поиск виновных в созданных им самим проблемах и так далее. Однако теперь могу сказать совершенно точно - Алдис Гобзмс действительно собрал чемоданы и покинул Латвию. Спасибо тебе, и, пожалуйста, никогда не приезжай обратно.

На фоне ожидающегося контрнаступления украинских военных на Херсонскую область Россия и Украина стали обвинять друг друга в подготовке разрушения плотины Каховской ГЭС. Разрушение гидроэлектростанции грозит затоплением нескольким десяткам населенных пунктов и, по всей видимости, невыгодно никому.

Нам (латвийцам), конечно, несказанно повезло жить у моря. Однако не стоит пренебрегать и другими водоемами, коих в нашей стране предостаточно. Где искупаться в жаркий день, устроить пикник или просто полюбоваться живописным пейзажем? Рассказываем в рамках рубрики об уникальных местах в Латвии "А это где?".