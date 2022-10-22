На улицах Берлина 80 000 человек из всей Европы собрались, чтобы выразить солидарность протестам в Иране, которые продолжаются уже шестую неделю.
В Берлине 80 тысяч людей вышли поддержать протестующих в Иране
По оценкам полиции столицы Германии, у Колонны Победы в Берлине и в ее окрестностях собрались 80 000 человек со всей Европы. Демонстранты прошлись по кварталу правительственных институций Берлина.
Демонстрацию организовала группа активистов Woman Life Freedom Collective, которая желает добиться прекращения подавления и дискриминации в Иране.
Иранский активист Хамед Эсмаелион, жена и дочь которого погибли, когда в 2020 году в Тегеране был сбит украинский самолёт, призвал своих сторонников присоединиться к демонстрации в Берлине. Ожидается, что он скажет главную демонстрационную речь.
Массовые протесты против авторитарного правительства Ирана продолжаются уже шестой неделю.
Они начались после гибели 22-летней Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Это самая крупная волна общественного недовольства в Иране за несколько десятилетий и серьезный вызов для властей страны.
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