Россия снова нанесла массированный удар по энергетике Украины. Что известно

Ранее сообщалось, что после ракетных ударов без электричества остался город Хмельницкий; прогремели взрывы в Ровно, где также начались проблемы с энергообеспечением.

После ударов свет пропал в Луцке, там исчезло электричество. "Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели", - написал луцкий мэр Игорь Полищук. Местное издание "Волынские новости" сообщает о взрывах в Луцке и Ковеле, где, по его данным, "виден столб дыма и во многих домах нет электричества и водоснабжения".

Сообщается также, что из-за ночных и утренних ударов, повредивших электросеть, украинские железные дороги задерживают несколько поездов. "В связи с вражеской атакой энергетической инфраструктуры в субботу утром некоторые участки остаются обесточенными, поэтому составы следуют под резервными тепловозами", - сказано в заявлении "Укрзализныци".

Масштабные последствия

Компания "Укрэнерго" сообщила, что последствия массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, нанесенных в субботу утром, "сопоставимы, или даже могут превышать последствия атаки 10-12 октября".

12 дней назад армия РФ нанесла первый масштабный удар по украинской энергетике. Это было сделано вскоре после взрыва на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвинили Украину (которая отрицает свою причастность).

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "с 10 октября 30% украинских электростанций разрушено, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране". "Для переговоров с режимом Путина не осталось места", - сказал при этом Зеленский и назвал новую тактику россиян "террористической".

"Укрэнерго" пишет в своем телеграм-канале, что специалисты компании "принимают все меры для как можно более быстрого восстановления электроснабжения в регионах, которые сейчас остались без света". "Враг добавил нам злости. Злость добавляет нам силы. Но также силы нам добавляет ваше понимание и поддержка", - сказано в заявлении компании.

Из-за продолжающихся обстрелов украинских энергетических объектов власти страны ввели график отключения электроэнергии.