Махачев "задушил" Оливейру и стал новым чемпионом UFC

Поединок Махачева и Оливейры завершился во втором раунде удушающим приёмом россиянина, после которого бразилец сдался. Поединок был рассчитан на пять раундов, а на кону стоял вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг).

Примечательно, что пояс на талию Махачева повесил Хабиб Нурмагомедов, который моментально поднял своего преемника. "Хабиб Нурмагомедов и его отец сделали меня", - сказал сразу после боя Махачев.

Сам Хабиб заявил, что дальнейшая цель - бой против чемпиона полулёгкого веса Алекса Волкановски в Австралии. И на кону будет стоять не только титул, но и первая строчка рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

Теперь на счету 30-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. У 33-летнего Оливейры 33 победы и девять поражений. Добавим, что победа в этом поединке позволила Махачеву продлить победную серию, которая насчитывает уже одиннадцать боев. Оливейра же, напротив, прервал серию из одиннадцати побед.

В другом поединке турнира UFC 280 россиянин Пётр Ян проиграл Шону О’Мэлли из США. Победу раздельным решением судей одержал американец - 28-29, 29-28, 29-28. Это поражение стало для Яна четвёртым в карьере при 16 победах. О’Мэлли выиграл 16-й поединок из 17.

Кроме того, на UFC 280 прошел поединок между американцами Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу. Стерлинг победил соотечественника техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.