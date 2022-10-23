Видео ⟩ Водитель жалуется на штраф: остановил машину возле стертой сплошной линии

Андрей говорит, что ехал по трассе и искал место для остановки. Припарковав машину, мужчина отправился купаться, а между тем его оштрафовали за нарушение правил остановки и стоянки.

"Штраф был за остановку в районе дорожной разметки 920, что означает "Сплошная линия", но после визуального осмотра я определенно не думаю, что здесь есть что-то, соответствующее сплошной линии", - сказал водитель, который считает, что его несправедливо наказали.

На месте видно, что сплошная линия закрашена.

"В этом месте должна быть сплошная линия дорожной разметки, просто так случилось, что кто-то намеренно замазал ее так, чтобы она выглядела прерывистой", - признал начальник муниципальной полиции Адажи Оскар Фелдманис

"Инспектор, проводивший осмотр местности, знает свой район и где проходит линия сплошной разметки. Поэтому он наложил штраф за неправильную парковку автомобиля", - добавил Фелдманис.

Андрей указал, что увидел прерывистую линию: "Если сильно присмотреться, то может быть можно заметить, но я не эксперт, чтобы определить, была ли она закрашена самовольно или рабочие сделали это."

Latvijas Valsts ceļi также сказала, что в этом месте должна быть сплошная линия дорожной разметки. "Было обнаружено повреждение разметки, которую самовольно закрасили. Разметка будет восстановлена. Стоянка там запрещена, разметка представляет собой сплошную линию", - сообщила представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова.

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