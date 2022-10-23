Андрей припарковал машину на обочине дороги, чтобы искупаться в озере, но когда вернулся, увидел, что получил штраф. Мужчина убежден, что наказание было несправедливым, поэтому оспорил штраф. Выяснилось, что здесь была повреждена сплошная линия, поэтому, когда водитель припарковал машину, ее не было видно, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija".
Видео ⟩ Водитель жалуется на штраф: остановил машину возле стертой сплошной линии
Андрей говорит, что ехал по трассе и искал место для остановки. Припарковав машину, мужчина отправился купаться, а между тем его оштрафовали за нарушение правил остановки и стоянки.
"Штраф был за остановку в районе дорожной разметки 920, что означает "Сплошная линия", но после визуального осмотра я определенно не думаю, что здесь есть что-то, соответствующее сплошной линии", - сказал водитель, который считает, что его несправедливо наказали.
На месте видно, что сплошная линия закрашена.
"В этом месте должна быть сплошная линия дорожной разметки, просто так случилось, что кто-то намеренно замазал ее так, чтобы она выглядела прерывистой", - признал начальник муниципальной полиции Адажи Оскар Фелдманис
"Инспектор, проводивший осмотр местности, знает свой район и где проходит линия сплошной разметки. Поэтому он наложил штраф за неправильную парковку автомобиля", - добавил Фелдманис.
Андрей указал, что увидел прерывистую линию: "Если сильно присмотреться, то может быть можно заметить, но я не эксперт, чтобы определить, была ли она закрашена самовольно или рабочие сделали это."
Latvijas Valsts ceļi также сказала, что в этом месте должна быть сплошная линия дорожной разметки. "Было обнаружено повреждение разметки, которую самовольно закрасили. Разметка будет восстановлена. Стоянка там запрещена, разметка представляет собой сплошную линию", - сообщила представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова.
Сюжет: Сюжет программы 4. studija на латышском языке
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