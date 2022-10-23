Отчуждение юрмальских санаториев и Дома Москвы согласуют с Украиной

В начале лета министр юстиции Янис Борданс поручил экспертам Министерства юстиции разработать специальный закон об отчуждении имущества для этих объектов.

Министр считает, что эти объекты должны быть использованы для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра.

Специалисты Минюста провели углубленный анализ, и, учитывая сложность вопроса, решено было подготовить доклад о ходе этого дела. Решения, содержащиеся в докладе, направлены на защиту интересов Украины, и поэтому важно, чтобы Латвия своими публичными заявлениями ни в коем случае не нанесла ущерб интересам Украины.

В настоящее время Минюст обновляет информацию и согласовывает доклад с другими учреждениями, после чего он будет направлен на рассмотрение в Кабинет министров.

В Минюсте добавили, что для адекватного решения вопроса об отчуждении необходима практика международного права и единая позиция многих стран.

Санаторий "Белоруссия" принадлежит Белоруссии в лице администрации президента. Санаторий "Янтарный берег" является филиалом "Детского медицинского центра" управления делами президента России.

Санаторий "Белоруссия" объявил на своем сайте о прекращении деятельности с 20 апреля. "Янтарный берег" в настоящее время закрыт на реконструкцию, а на его сайте есть объявление, что гостей не принимают в связи с ремонтом.

Оба санатория включены в список юридических лиц, находящихся под санкциями.