ВИДЕО ⟩ У латвийского боксёра после победы силой отобрали пояс

Bizarre scenes!



Artjoms Ramlavs was initially handed a decision win over Damian Wrzesiński last night.



Moments later, the decision was reversed, with the Latvian fighter literally having the IBO belt stripped off him...#Boxing pic.twitter.com/xGmFw0ZJwi — Seb Sternik (@seb_sternik) October 23, 2022

Представитель IBO Филипп Вербеке уже в ринге заявил, что произошла ошибка и при оглашении результатов были перепутаны углы ринга. После замешательства результаты боя огласили ещё раз - счёт остался прежним, но уже в пользу поляка.

"Я дрался в Польше против польского боксёра, прекрасно зная, что все судьи будут из Польши. Это был выбор моей команды пойти на такой риск. Я дрался все десять раундов и отправил соперника в нокдаун. После последнего гонга меня объявили победителем. Пока мы праздновали и фотографировались с поясом, поляки решили, что судьи ошиблись. Промоутер моего соперника подошёл ко мне и со словом "курва" отобрал у меня пояс. Это мой пояс и моя победа!", - написал Рамлав в Instagram.

Сторона латвийского боксёра была не единственной, кого разозлила ситуация. Польские фанаты бокса активно высмеивали организаторов боя в соцсетях, а организатор шоу Матеуш Борек в эфире телевидения обвинил представителя IBO, заявив, что это большая проблема в боксе, что такие важные обязанности выполняют "такие старики".

Организация LNK Boxing, которую представляет Рамлав, написала в своих социальных сетях, что Рамлав выиграл этот бой, и они требуют реванша в Риге.