В минувшую субботу 22 октября в польском городе Сверадув-Здруй состоялось боксёрское шоу MB Boxing Night 14. В главном поединке вечера встретились польский боксёр Дамиан Вжесиньски (26-2-2) и латвийский спортсмен Артём Рамлав (15-2), которые сражались за пояс IBO Continental.
ВИДЕО ⟩ У латвийского боксёра после победы силой отобрали пояс
Бой длился 10 раундов. В пятом раунде Рамлаву удалось отправить соперника в нокдаун, но Вжесиньски всё же простоял все раунды до конца. После финального подсчёта результатов, судьи отдали победу представителю Латвии - 95:94, 95:94, 96:95.
Niestety porażka pkt. Trudna walka, wyzwanie z zawodnikiem, który wiedział po co jest w ringu. Mocno nacierający Ramlavs, dechy, kłopoty chyba również kondycyjne, ale i odrodzenie w drugiej fazie pojedynku. W boksie Damiana progres, zaznaczanie końcówek i zamykanie rywala🥊 pic.twitter.com/hpMz4KU7wm— Konrad Kryk (@Konrad_lbn) October 22, 2022
Рамлаву повесили на бёдра пояс, а официальный аккаунт MB Promotions даже успел поздравить латвийского боксёра в своих соцсетях.
В статусе победителя Рамлав пробыл около 10 минут, после чего в ринге началось что-то странное.
На ринг выбежал организатор с претензией, что судьи перепутали боксёров и отдали победу другому. В ринге собралось много людей и возникла неразбериха, в результате которой у латвийского боксёра силой отобрали чемпионский пояс, который уже был у Рамлава на бёдрах.
Bizarre scenes!— Seb Sternik (@seb_sternik) October 23, 2022
Artjoms Ramlavs was initially handed a decision win over Damian Wrzesiński last night.
Moments later, the decision was reversed, with the Latvian fighter literally having the IBO belt stripped off him...#Boxing pic.twitter.com/xGmFw0ZJwi
Представитель IBO Филипп Вербеке уже в ринге заявил, что произошла ошибка и при оглашении результатов были перепутаны углы ринга. После замешательства результаты боя огласили ещё раз - счёт остался прежним, но уже в пользу поляка.
"Я дрался в Польше против польского боксёра, прекрасно зная, что все судьи будут из Польши. Это был выбор моей команды пойти на такой риск. Я дрался все десять раундов и отправил соперника в нокдаун. После последнего гонга меня объявили победителем. Пока мы праздновали и фотографировались с поясом, поляки решили, что судьи ошиблись. Промоутер моего соперника подошёл ко мне и со словом "курва" отобрал у меня пояс. Это мой пояс и моя победа!", - написал Рамлав в Instagram.
Сторона латвийского боксёра была не единственной, кого разозлила ситуация. Польские фанаты бокса активно высмеивали организаторов боя в соцсетях, а организатор шоу Матеуш Борек в эфире телевидения обвинил представителя IBO, заявив, что это большая проблема в боксе, что такие важные обязанности выполняют "такие старики".
Организация LNK Boxing, которую представляет Рамлав, написала в своих социальных сетях, что Рамлав выиграл этот бой, и они требуют реванша в Риге.
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