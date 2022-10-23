Иранские инструкторы из оккупированной части Украины доставлены в Беларусь

"Иранские инструкторы дронов-камикадзе Shahed-136 и других модификаций решили скрыться. Теперь на территории Беларуси. И есть данные, что их срочно эвакуировали с территории Украины именно к этому усатому таракану, в Гомельскую область. И там они тренируют россиян запускать те же дроны, которые запускали по югу, по Киеву, по северным территориям нашего государства", - заявил Братчук.

Он отметил, что на временно оккупированной территории Херсонского округа несколько таких инструкторов были ликвидированы.

"Полезете к нам снова - вы снова будете уничтожены. Но это не спасет Россию, как и оккупационный режим Беларуси. И Иран получит свое, готовьтесь", - добавил Братчук.

США, Великобритания и Франция сообщили, что поставками дронов России Иран нарушает резолюцию Совета по безопасности ООН 2015 года, которая предусматривает, что в обмен на облегчение режима санкций Тегеран обязуется не экспортировать известные виды вооружения.