Две недели прошли в переговорах о больших работах нового правительства, о многом можно договориться о том, но вскоре вновь придется говорить о более разделяющем моменте - сколько партий будет в коалиции? Хотя лидер "Нового Единства" (НЕ) Кришьянис Кариньш на этой неделе продолжал утверждать, что не видит препятствий для коалиции четырех партий, "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение (НО) все более нетерпеливо ждут момента, когда премьер поймет, что с "Прогрессивными" в одном правительстве эти силы не будут работать. Моделировать, что будет, если ни одна из сторон не уступит, политики пока отказываются, сообщает программа Латвийского телевидения de facto.
Тактические упражнения: на уступки в коалиции не идут ни Кариньш, ни Нацобъединение, ни "Объединенный список"
"Это уже моя цель - добиться, чтобы у нас было большое общее понимание того, куда мы вообще должны двигаться. И я разговаривал с теми силами, где я, в целом, понимал, что у нас могут быть схожие взгляды, и переговоры все больше свидетельствует о том, что так и есть. И те противоречия, которые есть между этими четырьмя политическими силами - они меньше, чем то, что является общим", - этот, по крайней мере публично, проявленный оптимизм Кариньша о способности четырех партий сотрудничать в одном правительстве на этой неделе не повлиял ни на что.
Ни тот факт, что НО отменило ранее согласованную встречу с "Прогрессивными", ни призыв правления ОС к НЕ - стремительно продвигаться к разработке плана действий правительства в коалиции из трех партий. "Прогрессивные", которым на собрании представителей новых парламентских фракций буквально было указано место между партиями оппозиции, из переговоров по созданию коалиции сами по-прежнему не вышли - возможно, именно ободренные премьером.
Кариньш также принял участие в собрании, где собралась будущая фракция НЕ, которая с 26 депутатами будет крупнейшей в 14-м Сейме. Впервые попавшие в Сейм из регионов в формировании коалиции не сомневаются - сколько премьер хочет партий в правительстве, столько они и поддержат.
"Здесь не было разногласий. Мы действительно не хотим больше фокусироваться на этом "сколько?", а "как?" - как создать это правительство, чтобы действительно это было настоящим и долговременным правительством", - говорит избранная в Латгале депутат 14-го Сейма Анна Ранцане (НЕ).
Мартиньш Дагис, избранный в Земгале, также подчеркнул: "В НЕ создана рабочая группа, которая занимается ведением переговоров, и я как новый депутат поддержу политическую силу, от которой я избран, и доверяю рабочей группе, которая руководит".
В свою очередь представитель Видземе Айя Заринья-Стуре (НЕ) говорит: "Об этом говорили и об этом, по-моему, каждый думает, когда слушает новости по телевизору. Но я доверяю своей партии, поэтому я там, и я доверяю тем людям, которые ведут эти переговоры, поэтому у меня нет основания сомневаться в том, что они делают и думают, и двигают дальше. Потому что я уверена, что они сделают так, как лучше для Латвии".
Во вторую половину недели вновь отправились в Евросовет, оставшиеся на месте представители отраслевых групп обсуждали переговоры о правительственных работах в формате двусторонних встреч - отдельно с ОС, НО и "Прогрессивными". Это не нуждается в замедлении времени, считают потенциальные партнеры НЕ на право-центристском фланге, подчеркивая - включение "левых" в правительство только затруднит работу.
Один из лидеров ОС, руководитель "Зеленой партии" Эдгар Таварс считает, что не хорошо и то, что мотивация Кариньша - не идеологическая, а тактическая: "Если мы уже на старте думаем, как, кому, когда и где наложить вето, чтобы все блокировать в это время - это проблема. Это проблема. И хуже всего то, что мы на старте пытаемся понять, кто кого перетянет, потому что вот, там будут наши союзники - "Прогрессивные". Если это так, то это очень плохо".
Таварс также отвергает как необоснованные опасения Кариньша, о которых говорят в кулуарах - что он не видит смысла руководить правительством, в котором не будет возможности реализовать программу НЕ. Ни одна партия, у которой нет абсолютного большинства парламента, полностью не реализует свою программу, подчеркивает представитель ОС.
В свою очередь, лидер НО Райвис Дзинтарс утверждает, что опасливо обсуждаемые в НЕ сценарии, где правительство из трех партий свергают НО вместе с СЗК - нереалистичны.
"Нас пытались "поженить" с кандидатом в премьеры от СЗК Айваром Лембергсом - многие в публичном пространстве пытались многие, но это всегда проваливалось, доказывалось, что это просто фантазии… <..> Я считаю, что искусственно распространяется такой миф, чтобы добиться тактического превосходства в переговорах. Есть некие интересы НЕ в отдельных вопросах, например, об участии "Прогрессивных" в коалиции, они отличаются от интересов НО, и при распространении таких спекуляций в публичном пространстве получаются определенные тактические преимущества".
Но что будет, если Кариньш так и не уступит? Означает ли это правительство трех партий под руководством другого премьер-министра? И если так - кто это будет? Такое прогнозировать никто не хочет. В том числе и не бывший премьер-министр, избранный в Сейм по спику ОС представитель Лиепайской партии Марис Кучинскис. Он был бы самым надежным представителем объединения на должность главы правительства, если бы такая потребность возникла, поскольку кандидат во время избирательной кампании, предприниматель Улдис Пиленс уже сказал, что в активной работе правительства он себя не видит. Но модель, в которой Кариньш не является премьер-министром, сейчас не будет логичной, говорит Кучинскис: "Ну, представьте сами: вы президент и вы не выдвигаете представителя победителей. <..> Ну, когда выдвинут, тогда и поговорим. Я очень надеюсь, что эти ультиматумы закончатся".
Вопрос о том, можно ли назвать об ультиматумом также заявление НО и ОС о коалиции из трех партий, Кучинскис отвечает отрицательно: "Ультиматум? Это просто ответ "Нет". Мы никого не трогаем. Это выбор "Единства". Если они видят другие варианты... Они могут "Прогрессивных", если нельзя без них обойтись, добавить к "Единству". Если наш ответ "Нет" не подходит, можно искать других партнеров. Там есть Лембергс, Шлесерс. Но я надеюсь, что этого не будет".
Несмотря на то, что до сих пор нет ясности о том, какой будет новая коалиция и кто будет руководить правительством, широко обсуждаются потенциальные кандидаты на должности министров - как в неофициальных переговорах, так и при публичной демонстрации желаний. de facto известно, что уже в начале октября Кариньш подчеркнул, что о должностях говорить сейчас нельзя. В свою очередь, на этой неделе правление ОС по предложению Пиленса приняла такое же решение - подача заявок на посты министров должна быть прекращена.
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