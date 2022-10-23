Тактические упражнения: на уступки в коалиции не идут ни Кариньш, ни Нацобъединение, ни "Объединенный список"

"Здесь не было разногласий. Мы действительно не хотим больше фокусироваться на этом "сколько?", а "как?" - как создать это правительство, чтобы действительно это было настоящим и долговременным правительством", - говорит избранная в Латгале депутат 14-го Сейма Анна Ранцане (НЕ).

Мартиньш Дагис, избранный в Земгале, также подчеркнул: "В НЕ создана рабочая группа, которая занимается ведением переговоров, и я как новый депутат поддержу политическую силу, от которой я избран, и доверяю рабочей группе, которая руководит".

В свою очередь представитель Видземе Айя Заринья-Стуре (НЕ) говорит: "Об этом говорили и об этом, по-моему, каждый думает, когда слушает новости по телевизору. Но я доверяю своей партии, поэтому я там, и я доверяю тем людям, которые ведут эти переговоры, поэтому у меня нет основания сомневаться в том, что они делают и думают, и двигают дальше. Потому что я уверена, что они сделают так, как лучше для Латвии".

Во вторую половину недели вновь отправились в Евросовет, оставшиеся на месте представители отраслевых групп обсуждали переговоры о правительственных работах в формате двусторонних встреч - отдельно с ОС, НО и "Прогрессивными". Это не нуждается в замедлении времени, считают потенциальные партнеры НЕ на право-центристском фланге, подчеркивая - включение "левых" в правительство только затруднит работу.