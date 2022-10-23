К концу подошла очередная осенняя неделя. О том, что в воскресенье, 23 октября, произошло в Латвии и мире - читайте в нашем дайджесте.
Главное за 23 октября ⟩ Концерт Noize MC, "кружок марксистов" и падение самолета в России
Новости Латвии:
22 октября на сцене концертного зала Palladium с большим концертом выступил российский музыкант Noize MС (наст. имя - Иван Алексеев).
В минувшую субботу 22 октября в польском городе Сверадув-Здруй состоялось боксёрское шоу MB Boxing Night 14. В главном поединке вечера встретились польский боксер Дамиан Вжесиньски (26-2-2) и латвийский спортсмен Артем Рамлав (15-2), которые сражались за пояс IBO Continental.
В поле зрения Службы государственной безопасности попала организация - "кружок марксистов", который мотивирует рабочую часть на борьбу против буржуазной диктатуры в Латвии, проводит лекции о марксизме и ленинизме, издает подпольную газету и раздает их среди рабочих заводов, одновременно уклоняясь от государственных властей, сообщает программа LTV Panorāma.
Отчуждение подсанкционных юрмальских санаториев "Белоруссия" и "Янтарный берег", а также расположенного в Риге Дома Москвы согласуется с партнерами в Украине.
По данным Центрального статистического управления, за последние десять лет количество латышей в Латвии уменьшилось, но их доля в общей численности населения увеличилась.
Андрей припарковал машину на обочине дороги, чтобы искупаться в озере, но когда вернулся, увидел, что получил штраф. Мужчина убежден, что наказание было несправедливым, поэтому оспорил штраф. Выяснилось, что здесь была повреждена сплошная линия, поэтому, когда водитель припарковал машину, ее не было видно, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
В конце октября в Латвии ожидается аномально высокая температура воздуха и на нескольких наблюдательных станциях могут быть установлены новые рекорды тепла, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
В Иркутской области (Россия) упал военный самолет, сообщил губернатор региона Михаил Кобзев.
Украина может начать переговоры с Россией, когда вернет себе все свои территории в границах 1991 года, однако ее отношения с Россией уже никогда не будут такими, как до войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Азербайджан заявил, что Турция не теряет надежды на переговоры лидеров России и Украины, сообщает информационное агентство Anadolu.
По данным Европол преступники все чаще используют взрывчатые вещества для подрывов банкоматов.
Каждое воскресенье в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи недели из мира шоу-бизнеса. На этот раз речь пойдет о Максиме Галкине и Светлане Лободе.
Интересное чтиво:
Новое лицо канала TV8 - корреспондент программы "Квартира" Мила Ковалева - отмечает, что ее, казалось бы, "все знают", но по факту о ней мало что известно.
В Латвии завершается Рижская конференция, посвященная вопросам безопасности. DW - о прогнозах экспертов о будущем России после войны и о последствиях за кибератаки на участников НАТО.
Новый сезон "кладбищенского детектива" я открыл на кладбище Плявниеки - в поисках места захоронения одного из величайших барабанщиков СССР, участника групп Eolika и Katedrāle Эйнарса Райбайса (1941-1972).
Печально известный таллиннский педофил Артур Айбетов после выхода о нем статьи-расследования на портале Limon продолжает активно общаться в социальной сети Likee с несовершеннолетними девочками, списывая свои действия на скуку и одиночество. Журналистам пришлось поехать в Кохтла-Ярве, где с недавнего времени проживает Айбетов, чтобы пообщаться с ним лично.
А давайте отвлечемся от серых будней и вспомним беззаботное детство и подростковые годы!
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