Главное за 23 октября ⟩ Концерт Noize MC, "кружок марксистов" и падение самолета в России

В конце октября в Латвии ожидается аномально высокая температура воздуха и на нескольких наблюдательных станциях могут быть установлены новые рекорды тепла, прогнозируют синоптики.

За рубежом:

В Иркутской области (Россия) упал военный самолет, сообщил губернатор региона Михаил Кобзев.

Украина может начать переговоры с Россией, когда вернет себе все свои территории в границах 1991 года, однако ее отношения с Россией уже никогда не будут такими, как до войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Азербайджан заявил, что Турция не теряет надежды на переговоры лидеров России и Украины, сообщает информационное агентство Anadolu.

По данным Европол преступники все чаще используют взрывчатые вещества для подрывов банкоматов.

Каждое воскресенье в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи недели из мира шоу-бизнеса. На этот раз речь пойдет о Максиме Галкине и Светлане Лободе.

Интересное чтиво:

Новое лицо канала TV8 - корреспондент программы "Квартира" Мила Ковалева - отмечает, что ее, казалось бы, "все знают", но по факту о ней мало что известно.

В Латвии завершается Рижская конференция, посвященная вопросам безопасности. DW - о прогнозах экспертов о будущем России после войны и о последствиях за кибератаки на участников НАТО.

Новый сезон "кладбищенского детектива" я открыл на кладбище Плявниеки - в поисках места захоронения одного из величайших барабанщиков СССР, участника групп Eolika и Katedrāle Эйнарса Райбайса (1941-1972).

Печально известный таллиннский педофил Артур Айбетов после выхода о нем статьи-расследования на портале Limon продолжает активно общаться в социальной сети Likee с несовершеннолетними девочками, списывая свои действия на скуку и одиночество. Журналистам пришлось поехать в Кохтла-Ярве, где с недавнего времени проживает Айбетов, чтобы пообщаться с ним лично.

А давайте отвлечемся от серых будней и вспомним беззаботное детство и подростковые годы!