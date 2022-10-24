В "чёрный список" внесли президента Латвийской федерации профессионального бокса. Он - гражданин РФ

"Тогда они просили, чтобы (Бриедис) вступил в клуб. Но там прислали договор, в котором конкретный процент от будущих доходов причитлся бы конкретному обществу. Разве это корректно от организации, которая ни коим образом не участвовала в развитии бокса? Это не особо корректно", - отметил Зепс.

Для профессионального бокса была создана своя организация - Латвийская федерация профессионального бокса. Президентом этого общества в начале 2016 года стал бывший боксёр Андрей Ахмедов.

С отделением любительского бокса от профессионального вместе с этой идеей все должно было упорядочиться. Но этого не произошло. Ахмедов - гражданин России. Латвийские законы не позволяют быть руководителями федераций гражданам других стран. И в числе признанных Латвийским советом спортивных федераций руководимой Ахмедовым федерации найти нельзя.

Однако в целях деятельности общества прописана организация соревнований. Кроме того, на сайте федерации указано, что она выдает лицензии боксёрам, которые живут и тренируются в Латвии. И для боёв за пределами нашей страны спортсмены должны получать разрешение от руководимой Ахмедовым федерации.