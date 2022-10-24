Министр внутренних дел включил в "чёрный список" президента Латвийской федерации профессионального бокса Андрея Ахмедова. В распоряжении Службы государственной безопасности (VDD) есть информация, что въезд и пребывание конкретного лица в Латвии создает риск усиления российской преступной среды и разведки, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
В "чёрный список" внесли президента Латвийской федерации профессионального бокса. Он - гражданин РФ
Шесть лет назад запланированный в Риге бой Майриса Бриедиса с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой был под угрозой. Представителям Бриедиса не удалось найти общий язык относительно организации мероприятия с Латвийской федерацией бокса, которая на тот момент полностью регулировала жизнь боксёра.
Более десяти лет назад этой организацией руководил Ивар Харитонов. Затем она попала в ведение бывшего заместителя начальника полиции экономики Нила Журавлёва. Руководимая Журавлёвым федерация выступила против возможности Бриедиса завоевать титул чемпиона мира. Она призывала не признать результаты боя. Функционеров обидело, что боксёр их не привлёк.
"Мы за соревнования. Но мы и за то, что соревнования должны проходить в безопасной среде", - заявил в июне 2016 года президент Латвийской федерации бокса Нил Журавлёв.
Организация Журавлёва была готова разрешить поединок, если Бриедис выполнит их условия.
Бывший менеджер боксёра вспоминает, что это не было понятным предложением. Происходили попытки присвоить все достижения себе. В действиях федерации наблюдались методы 90-х годов.
"Чтобы бой конкретно против Дурадолы можно было организовать в Латвии, необходимо, чтобы местная федерация сертифицировала этот бой - чтобы были представители судей и все остальное, что необходимо для организации такого боя", - указал спортивный функционер Раймонд Зепс.
"Тогда они просили, чтобы (Бриедис) вступил в клуб. Но там прислали договор, в котором конкретный процент от будущих доходов причитлся бы конкретному обществу. Разве это корректно от организации, которая ни коим образом не участвовала в развитии бокса? Это не особо корректно", - отметил Зепс.
Для профессионального бокса была создана своя организация - Латвийская федерация профессионального бокса. Президентом этого общества в начале 2016 года стал бывший боксёр Андрей Ахмедов.
С отделением любительского бокса от профессионального вместе с этой идеей все должно было упорядочиться. Но этого не произошло. Ахмедов - гражданин России. Латвийские законы не позволяют быть руководителями федераций гражданам других стран. И в числе признанных Латвийским советом спортивных федераций руководимой Ахмедовым федерации найти нельзя.
Однако в целях деятельности общества прописана организация соревнований. Кроме того, на сайте федерации указано, что она выдает лицензии боксёрам, которые живут и тренируются в Латвии. И для боёв за пределами нашей страны спортсмены должны получать разрешение от руководимой Ахмедовым федерации.
Названия федераций Журавлёва и Ахмедова очень похожи. Отличается всего одно слово. Однако они связаны. Деньги от государства федерация Ахмедова не получает - их выделяют федерации, которой руководит Журавлёв. В свою очередь федерация Ахмедова - член федерации Журавлёва. И у неё на основании договора есть права представлять Латвию в профессиональных боях. Профессиональный бокс - это не развлечение, где царит азарт, в нём много решают и деньги. Они попадают не только к спортсмену, но часть и в карман федерации.
В спортивной среде противоречивые отзывы о работе руководимого Ахмедовым общества. Одни говорят, что он создал более ясные правила игры и заботится о спортсменах. Другие ссылаются на произошедший в феврале этого года бой между молодым талантом Францисом Розенталсом и российским боксёром Михаилом Козлетиновым, когда на шоу LNK Fight Night 19 наш спортсмен попал в незавидное положение.
Ранее было решено, что бой будет неофициальным и Ахмедов обязался договориться обо всем с российской стороной и судьями. Однако менеджер российского боксёра бой, который завершился вничью, зафиксировал в базе данных BoxRec, в результате чего в статистике у Розенталса появился первый невыигранный бой.
8 октября в Риге прошло очередное названное именем LNK боксёрское шоу. Ведущий мероприятий в качестве того, кто презентовал этот бой, назвал Андрея Ахмедова. Однако ещё летом министр внутренних дел включил Ахмедова в "чёрный список" и он был выдворен из Латвии.
"Нет никакой связи его включения в "чёрный список" с тем, что он представитель боксёрской федерации.
Основная его деятельность - в Латвии. И контакты в России, принимая во внимание, что он - гражданин России. Оценивая все эти активности, учреждения безопасности решили включить его в чёрный список, так как он создаёт угрозу национальной безопасности", - указал глава МВД Кристап Эклонс.
Nekā personīga получила анонимное электронное письмо от спортсмена, который указал, что в августе в спортзал пришла генеральный секретарь федерации Екатерина Крылова и просила подписать обращение в поддержку Ахмедова.
Спортсменам нужно было подтвердить, что они высоко оценивают старания Ахмедова в развитии спорта Латвии и их удивило выдворение спортивного функционера из Латвии. На подготовленном заявлении было указано, что оно предусмотрено для подачи в Административный окружной суд.
В адресованном передаче анонимном письме было сказано, что спортсмен подписал это письма из-за страха, хотя и не хочет возращения Ахмедова в Латвию.
Екатерина Крылова - не только генеральный секретарь Латвийской федерации профессионального бокса, но и супруга Ахмедова и мать его детей. По её словам, идея о сборе подписей в поддержку шла от самих спортсменов. И подписание было добровольным. Всего было собрано около 100 подписей.
Подписи спортсменов в поддержку к делу не присоединили. На этой неделе Административный окружной суд рассматривал жалобу Ахмедова о его включении в "чёрный список".
Суд оставил решение неизменным. "Решение вступает в силу незамедлительно и обжалованию не подлежит", - указала журналистка Илзе Яуналкшне-Редере.
Тревогу по поводу такого исхода не скрывает супруга Ахмедова. Она пообещала обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции. Впрочем, ЕСПЧ решения национальных судов не отменяет, и у Ахмедова есть право просить латвийские учреждения пересмотреть решение только через три года.
Глава МВД своё решение о включении Ахмедова в "чёрный список" основывает на сообщении Службы государственной безопасности. В службе передаче указали, что "имеющаяся информация свидетельствует о том, что въезд и пребывание конкретного лица в Латвии создает риски усиления латвийской преступной среды и разведки".
Представитель Ахмедова присяжный адвокат Айнар Лейченко указал, что служба, прикрываясь секретностью, не хочет раскрывать, начат ли в связи с действиями Ахмедова какой-либо уголовный процесс.
Журавлёв передаче предоставил письменный ответ, указав, что вопрос об исключении Ахмедова из Латвийской федерации бокса пока не стоит, так как физические лица согласно статусу не могут быть его членами. Нет и необходимости разрывать договор с Латвийской федерацией профессионального бокса, так как она продолжает функционировать как и ранее и ей руководит Екатерина Крылова.
С момента вторжения России в Украину министр внутренних дел по предложению VDD включил в так называемый чёрный список 109 иностранцев. 48 из них - граждане России, 14 - граждане Беларуси.
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