Кариньш представит Левитсу отчет о переговорах по формированию правительства

Потенциальные партнеры по коалиции могут прийти к единой позиции по вопросам государственных реформ, заявили во вторник политики "Нового Единства".

Также сегодня запланирована встреча представителей "Нового Единства" и "Прогрессивных" в тематической группе по социальным вопросам. Тематические встречи проводятся более неформально, без объявления времени и места их проведения.

На минувшей неделе "Новое Единство" провело встречи с представителями "Объединенного списка", Национального объединения и "Прогрессивных" как официально, так и в тематических группах.