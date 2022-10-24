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Кариньш представит Левитсу отчет о переговорах по формированию правительства

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш представит Левитсу отчет о переговорах по формированию правительства
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Встреча Эгила Левитса и Кришьяниса Кариньша (4.10.2021)
Встреча Эгила Левитса и Кришьяниса Кариньша (4.10.2021) Фото: Zane Bitere/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш встретится сегодня в 16:00 с президентом Эгилом Левитсом, чтобы проинформировать его о ходе переговоров о формировании правительства.

Потенциальные партнеры по коалиции могут прийти к единой позиции по вопросам государственных реформ, заявили во вторник политики "Нового Единства".

Также сегодня запланирована встреча представителей "Нового Единства" и "Прогрессивных" в тематической группе по социальным вопросам. Тематические встречи проводятся более неформально, без объявления времени и места их проведения.

На минувшей неделе "Новое Единство" провело встречи с представителями "Объединенного списка", Национального объединения и "Прогрессивных" как официально, так и в тематических группах.

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