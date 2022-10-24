Еженедельно RUS TVNET предлагает узнать, как богатые и знаменитые представители шоу-бизнеса проводят свои выходные. Узнайте, кто отправился в путешествие, а кто остался дома.
Фото ⟩ Noize MC в Риге, Таюрская в гробу, а Маркус Рива в Лас-Вегасе
Noize MC в Риге, Таюрская в гробу, а Маркус Рива в Лас-Вегасе
Джиган с семьей отдыхает в Майами
Настасья Самбурская загорала в Турции
Рита Дакота о чем-то задумалась
Данила Поперечный выступал
В Риге выступил Noize MC
Певица Дора в нежном образе
Амината в образе
Слегка гламурная Ира Смелая
Соня Таюрская в анонсе нового тура Little Big полежала в гробу
Ксения Собчак наслаждалась осенью
Элегантная Анфиса Чехова в красном платье
Игривая Алена Водонаева
Улыбчивая Настя Каменских
Ольга Бузова веселилась с подружками
Интарс Бусулис показал фрагменты телешоу
Маркус Рива проводит время в Лас-Вегасе
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