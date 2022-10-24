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Фото ⟩ Noize MC в Риге, Таюрская в гробу, а Маркус Рива в Лас-Вегасе

rus.tvnet.lv
Noize MC в Риге, Таюрская в гробу, а Маркус Рива в Лас-Вегасе
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Фото: Instagram/ Jevgeny Luhnev/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET предлагает узнать, как богатые и знаменитые представители шоу-бизнеса проводят свои выходные. Узнайте, кто отправился в путешествие, а кто остался дома.

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