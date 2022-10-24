За последние три дня в Латвии зарегистрировано 1072 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние три дня выявлено 1072 новых случая Covid-19; умер пациент младше 30 лет
Умершие входили в возрастные категорию от 20 до 79 лет:
- один человек - в возрасте от 20 до 29 лет;
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 504,6 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 6147 лабораторных тестов на Covid-19, 17,4% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии скончались 6041 человек, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 948 611 случаев заболевания.
Госпитализации
В конце прошлой недели количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 345 до 322 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За три последних дня недели было госпитализировано 17 пациентов с Covid-19, выписаны 15 человек.
У 122 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 118 человек среднетяжелое течение заболевания, четверо находятся в тяжелом состоянии.
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