За последние три дня выявлено 1072 новых случая Covid-19; умер пациент младше 30 лет

Умершие входили в возрастные категорию от 20 до 79 лет:

один человек - в возрасте от 20 до 29 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 504,6 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 6147 лабораторных тестов на Covid-19, 17,4% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии скончались 6041 человек, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 948 611 случаев заболевания.

Госпитализации

В конце прошлой недели количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 345 до 322 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За три последних дня недели было госпитализировано 17 пациентов с Covid-19, выписаны 15 человек.

У 122 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 118 человек среднетяжелое течение заболевания, четверо находятся в тяжелом состоянии.