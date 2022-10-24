Цена оккупации: что осталось после отступления российских войск из-под Херсона

"Слепень" - не профессиональный военный, в ряды ВСУ его мобилизовали в марте. Мужчина отдает себе отчет в том, что инициатива на поле боя сейчас принадлежит Украине, но говорит, что полностью вытеснить российские войска можно только в том случае, если Запад продолжит оказывать Киеву военную поддержку.

"Проблема в том, что все села вокруг разрушены. Укрыться негде. Если мы не получим превосходства в воздухе, будет сложно. У нас заканчиваются самолеты - только на прошлой неделе три или четыре сбили", - объясняет он.

"Все эти военные игры - это, конечно, весело на первых порах. Только вот ровно до тех пор, пока игры не заканчиваются - а вот потом становится не до смеха. У меня всего этого снаряжения уже спина болит!" - говорит он.

Оккупантов отсюда выдавили, но об их пребывании здесь можно немало понять, просто как следует осмотревшись.

Эта школа в селе Крещеновка была занята российскими военными Фото: BBC

В здании школы, где российские военные разбили базу, тут и там можно увидеть валяющиеся оставленными боеприпасы, снаряжение и кучи мусора. Дисциплинированная армия при отступлении таких следов не оставляет. Это указывает на то, что воевали россияне в грязи и нищете, а отходили в спешке.