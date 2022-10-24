Панарин возглавил список бомбардиров НХЛ

30-летний нападающий забросил единственную шайбу "Рейнджерс" в матче против "Коламбус Блю Джекетс" - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2).

Таким образом, Панарие набрал очки в шестом матче кряду. Это самая длительная голевая серия на старте в истории "Рейнджерс" с сезона-2009/10.

Теперь на счету Панарина стало 12 (4+8) очков в шести встречах. Он сместил с лидирующей позиции своего соотечественника из "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина, в активе которого 11 (6+5) очков. Замыкает тройку лучших форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, набравший 10 (5+5) очков.

Напомним, по итогам прошлого сезона Панарин занял 12-е место в таблице лучших бомбардиров лиги с 96 (22+74) очками в 75 матчах. Первое место же досталось Коннору Макдэвиду со 123 (44+79) результативными действиями в 80 встречах.