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#УзнайПервым - установи приложение RUS TVNET и выиграй ценный приз
#УзнайПервым - установи приложение RUS TVNET и выиграй ценный приз
С 24 октября по 6 ноября установи приложение RUS TVNET в своем мобильном телефоне или планшете, введи свой адрес электронной почты и жди розыгрыша 7 ноября, когда кто-то из пользователей получит подарочную карту на сумму 200 евро в сеть магазинов Maxima.
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Важно! Адрес электронной почты необходимо указать правильно, именно по ней мы свяжемся с победителем.
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