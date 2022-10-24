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#УзнайПервым - установи приложение RUS TVNET и выиграй ценный приз

rus.tvnet.lv
#УзнайПервым - установи приложение RUS TVNET и выиграй ценный приз
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Конкурс от RUS TVNET
Конкурс от RUS TVNET Фото: Rus TVNET

Прими участие в конкурсе, узнай все первым с приложением RUS TVNET, и, возможно, именно ты станешь обладателем подарочной карты на сумму 200 евро в сеть магазинов Maxima!

С 24 октября по 6 ноября установи приложение RUS TVNET в своем мобильном телефоне или планшете, введи свой адрес электронной почты и жди розыгрыша 7 ноября, когда кто-то из пользователей получит подарочную карту на сумму 200 евро в сеть магазинов Maxima.

Ищи приложение RUS TVNET в Google Play или App Store .

Важно! Адрес электронной почты необходимо указать правильно, именно по ней мы свяжемся с победителем.

Подробнее об условиях конкурса ТУТ.

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