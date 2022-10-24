УзнайПервым - установи приложение RUS TVNET и выиграй ценный приз

С 24 октября по 6 ноября установи приложение RUS TVNET в своем мобильном телефоне или планшете, введи свой адрес электронной почты и жди розыгрыша 7 ноября, когда кто-то из пользователей получит подарочную карту на сумму 200 евро в сеть магазинов Maxima.