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Во вторник будет подписан договор об учреждении Академии внутренней безопасности

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник будет подписан договор об учреждении Академии внутренней безопасности
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Полиция у памятника Свободы. Иллюстративное фото
Полиция у памятника Свободы. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Министерство внутренних дел (МВД), колледж Государственной полиции, Рижский университет Страдиня и Латвийский университет (ЛУ) во вторник, 25 октября, подпишут договор об учреждении Академии внутренней безопасности, сообщили агентству LETA в МВД.

В мероприятии примут участие министр внутренних дел Кристап Эклонс, ректор университета Страдиня Айгар Петерсонс, ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс, директор колледжа Государственной полиции Дмитрий Хоменко, заместитель директора департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки Даце Янсоне.

Как сообщалось, в феврале правительство одобрило идею создания учебного заведения для совершенствования системы образования сотрудников правоохранительных органов.

Планы развития инфраструктуры академии предусматривают строительство нового учебного корпуса на ул. Эзермалас в Риге.

В академии планируется обучать новых и повышать квалификацию уже имеющихся специалистов Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Управления мест заключения, военной полиции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Службы государственных доходов, Государственной пожарно-спасательной службы, Генеральной прокуратуры и Бюро внутренней безопасности.

В 2009 году правительство решило ликвидировать Латвийскую полицейскую академию, которая находилась на ул. Эзермалас. Одной из основных причин ее закрытия была нехватка финансирования. Академия прекратила свое существование 1 января 2010 года.

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