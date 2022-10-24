Во вторник будет подписан договор об учреждении Академии внутренней безопасности

В мероприятии примут участие министр внутренних дел Кристап Эклонс, ректор университета Страдиня Айгар Петерсонс, ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс, директор колледжа Государственной полиции Дмитрий Хоменко, заместитель директора департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки Даце Янсоне.

Как сообщалось, в феврале правительство одобрило идею создания учебного заведения для совершенствования системы образования сотрудников правоохранительных органов.

Планы развития инфраструктуры академии предусматривают строительство нового учебного корпуса на ул. Эзермалас в Риге.

В академии планируется обучать новых и повышать квалификацию уже имеющихся специалистов Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Управления мест заключения, военной полиции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Службы государственных доходов, Государственной пожарно-спасательной службы, Генеральной прокуратуры и Бюро внутренней безопасности.

В 2009 году правительство решило ликвидировать Латвийскую полицейскую академию, которая находилась на ул. Эзермалас. Одной из основных причин ее закрытия была нехватка финансирования. Академия прекратила свое существование 1 января 2010 года.