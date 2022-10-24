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Работал по заданию разведки. По обвинению в шпионаже будут судить гражданина Беларуси

rus.tvnet.lv/LETA
Работал по заданию разведки. По обвинению в шпионаже будут судить гражданина Беларуси
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Генеральная прокуратура передала Рижскому городскому суду дело против гражданина Беларуси о шпионаже по заданию белорусской разведки.

Заседание суда назначено на 28 октября.

Обвинение предъявлено по ч. 1 статьи Уголовного закона о шпионаже. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с надзором до трех лет.

Дело расследовала Служба госбезопасности. Гражданин Беларуси был задержан в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности 15 февраля.

Задержанный тайно фотографировал объекты военной инфраструктуры и важные объекты гражданской инфраструктуры. В целом он получил информацию о 17 объектах.

Выяснено также, что мужчина был обучен и завербован на территории Беларуси. В качестве меры пресечения к нему применен арест.

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