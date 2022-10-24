Генеральная прокуратура передала Рижскому городскому суду дело против гражданина Беларуси о шпионаже по заданию белорусской разведки.
Работал по заданию разведки. По обвинению в шпионаже будут судить гражданина Беларуси
Работал по заданию разведки. По обвинению в шпионаже будут судить гражданина Беларуси
Заседание суда назначено на 28 октября.
Обвинение предъявлено по ч. 1 статьи Уголовного закона о шпионаже. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с надзором до трех лет.
Дело расследовала Служба госбезопасности. Гражданин Беларуси был задержан в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности 15 февраля.
Задержанный тайно фотографировал объекты военной инфраструктуры и важные объекты гражданской инфраструктуры. В целом он получил информацию о 17 объектах.
Выяснено также, что мужчина был обучен и завербован на территории Беларуси. В качестве меры пресечения к нему применен арест.
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