Из метро - на фронт. Как власти Москвы следят за "уклонистами" с помощью системы распознавания лиц

По закону все, кто находится в запасе, должны сдать несколько анализов, а потом пройти освидетельствование в комиссии из нескольких врачей. Юристы уточняют: медосмотры в военкоматах не являются медосвидетельствованием, это разные процедуры.

В военкомате после медкомиссии Антону всучили какие-то бумаги на подпись и велели явиться 11 октября "на отправку", рассказывает его мать. Куда именно, он не знал. "Он даже не знает, что он подписал. Никто ничего не объяснил. Он был в состоянии "не совсем понятно вообще, что вообще происходит в этой жизни", - говорит мать Антона.

Семья молодого человека решила опротестовать решение медкомиссии и нашла для него юриста. Антон поехал к нему на встречу на метро, и там его снова задержали. Он сказал сотрудникам полиции, что у него уже повестка и его ждут на следующий день, но его все равно повторно повезли в военкомат. "Они не знают, что с нами делать, поэтому нас должны туда отвезти", - вспоминает слова Антона его мать.

В военкомате у Антона состоялся разговор, предположительно, с военным прокурором:

- Слушай, ты ж вчера здесь был, - обратился он к молодому человеку.

- Ну да.

- А че здесь делаешь сейчас?

- Не знаю, вот привезли.

Случай Антона, когда систему распознавания лиц используют для поиска мобилизованных, - не единственный.

Как ловят "уклонистов"