Игрока "Манчестер Сити" подозревают, что он делает макияж

Вряд ли нужны лишние объяснения, просто посмотрите:

Де Брюйне выглядел так, как будто накрасил глаза. В социальных сетях его неистово троллят, а некоторые уверены, что звезда "Манчестер Сити" готовит образ к Хэллоуину.

Глаз бельгийца и правда выглядел странно, как будто вокруг него аккуратно была нанесена подводка. Ещё и тень упала так, что создалось впечатление подкрашенных тушью ресниц.

Многие пользователи Twitter заподозрили бельгийца в нанесении макияжа, а кто-то даже разглядел, что во время матча его подводка "поплыла". Были и другие версии, например, что Де Брюйне кому-то проспорил. На самом деле всё гораздо проще.

На одной из тренировок "Манчестер Сити" ему в лицо очень сильно прилетел мяч. Кто-то из партнёров не заметил бельгийца и обеспечил ему не только "макияж" правого глаза, но и подколы до тех пор, пока синяк не пройдёт.

Сам Де Брёйне не особо заморачивается и прямо во время игры поиронизировал над своим внешним видом - после забитого мяча в ворота "Брайтона" он закрыл рукой глаз, который не пострадал.

It takes more than a black eye to stop Kevin De Bruyne 🔥 pic.twitter.com/XAy0ywLCfE — GOAL (@goal) October 23, 2022