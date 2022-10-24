На прошлой неделе (17-23 октября) количество новых случаев Covid-19 в Латвии уменьшилось на 15,7% по сравнению с предыдущей неделей - в целом зарегистрировано 4373 новых случая, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Во всех регионах и во всех возрастных группах: в Латвии снижается заболеваемость Covid-19
Коэффициент воспроизводства инфекции увеличился незначительно - до 0,87, а количество больных в стационарах уменьшилось на 8%.
За предыдущую неделю число случаев Covid-19 уменьшилось во всех регионах Латвии и во всех возрастных группах.
Снижение заболеваемости наблюдается не только в Латвии, но и в Европе в целом.
Напомним, за три последних дня подтверждено 1072 новых случая Covid-19, получены сведения о смерти двух пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
За три дня проведено 6147 тестов на Covid-19, 17,4% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 553,3 до 504,6 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончался 6041 человек, инфицированный Covid-19, лабораторно подтверждены 948 611 случаев заболевания.
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