Шлесерс рассказал, на какую работу будет претендовать в Сейме

Бывший премьер-министр Вилис Криштопанс хотел бы работать в бюджетно-финансовой комиссии, его сын Кристап Криштопанс - в юридической комиссии, бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш - в комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, а депутат Линда Лиепиня - в комиссии по правам человека и общественным делам.

Депутат Рижской думы Олег Буров хочет работать в комиссии по государственному управлению и самоуправлениям, бывший министр благосостояния Рамона Петравича - в комиссии по социальным и трудовым вопросам. Сын лидера партии Ричард Шлесерс хотел бы работать в комиссии по иностранным делам, а пастор Марцис Енцитис - в комиссии по образованию, культуре и науке.

На вопрос о выдвижении представителей партии для работы в президиуме Сейма Шлесерс ответил, что будущие депутаты еще не определились с этим.

Фракцию ЛПМ в Сейме возглавит Айнар Шлесерс, его заместителем будет Кристап Криштопанс.