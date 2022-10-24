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Шлесерс рассказал, на какую работу будет претендовать в Сейме

rus.tvnet.lv/LETA
Шлесерс рассказал, на какую работу будет претендовать в Сейме
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Айнар Шлесерс
Айнар Шлесерс Фото: Edijs Pālens/LETA

Лидер избранной в Сейм партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс в 14-м Сейме будет претендовать на работу в парламентской комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике. Об этом сообщил агентству LЕТА сам политик.

Бывший премьер-министр Вилис Криштопанс хотел бы работать в бюджетно-финансовой комиссии, его сын Кристап Криштопанс - в юридической комиссии, бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш - в комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, а депутат Линда Лиепиня - в комиссии по правам человека и общественным делам.

Депутат Рижской думы Олег Буров хочет работать в комиссии по государственному управлению и самоуправлениям, бывший министр благосостояния Рамона Петравича - в комиссии по социальным и трудовым вопросам. Сын лидера партии Ричард Шлесерс хотел бы работать в комиссии по иностранным делам, а пастор Марцис Енцитис - в комиссии по образованию, культуре и науке.

На вопрос о выдвижении представителей партии для работы в президиуме Сейма Шлесерс ответил, что будущие депутаты еще не определились с этим.

Фракцию ЛПМ в Сейме возглавит Айнар Шлесерс, его заместителем будет Кристап Криштопанс.

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