Этот день настал - в Латвии наконец стало понятно насчет следующей коалиции, но для кого-то гораздо важнее появление у нас новой сети пиццерий! В итогах уходящего понедельника рассказываем вам об этом и о многом другом.
Главное за 24 октября ⟩ Коалиция - есть, новая пиццерия в Латвии и годовщина взрыва в Малпилсе
Новости Латвии:
Следующее правительство будет сформировано коалицией трех политических сил, рассказал журналистам президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Министр внутренних дел включил в "черный список" президента Латвийской федерации профессионального бокса Андрея Ахмедова. В распоряжении Службы госбезопасности есть информация, что въезд и пребывание конкретного лица в Латвии создает риск усиления российской преступной среды и разведки.
Уже совсем "скоро" крупная американская сеть пиццерий Domino's Pizza начнет свою работу в Латвии, свидетельствует активность в социальных сетях компании. В настоящее время компания подогревает интерес к пиццерии в TikTok, Facebook и Instagram.
Торговая сеть Rimi Latvia расширяет программу фиксированных цен до более чем 200 продуктов. Представитель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс указывает, что в сентябре, когда была начата эта программа, Rimi снизила и зафиксировала до конца года цены на 100 самых популярных продуктов в различных категориях, в основном сконцентрировавшись на продуктах питания, однако в список были включены и предметы гигиены первой необходимости и товары для детей.
За рубежом:
В предыдущей баталии за место лидера консервативной партии бывший финансовый аналитик и министр финансов Риши Сунак занял второе место. Со второй попытки ему удалось победить и стать таким образом первым британским премьером азиатского происхождения.
Ведущий российского пропагандистского канала RT Антон Красовский во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко призвал топить и сжигать украинских детей. Кажется, это оказалось слишком даже для сегодняшней России.
В начале октября чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что трое его несовершеннолетних сыновей были отправлены на передовую в Украине. Сейчас он опубликовал видео, на котором его сыновья "дарят" ему трех "украинских военнопленных".
Интересное чтиво:
"Моя фишка - это очень большие уши. Меня мама Чебурашкой называет", - говорит самый популярный тиктокер в Латгалии Валерия Суханова, известная как "та самая Лера", которая прославилась тоннелями в ушах. В интервью RUS TVNET для рубрики "Знаменитости XXI века: тиктокеры" она не стала скрывать, что регулярно монтирует ролики для Андрея Епта.
В поселке Упмалас Малпилсской волости стоит дом с обрушившейся серединой - прямой свидетель одной из крупнейших трагедий в истории Латвии, вызванных взрывом газа: тогда погибли пять человек. Обрушившийся дом ежедневно напоминает соседям пережитый в ночь с 15 на 16 октября 11 лет назад ужас. Среди погибших были их близкие и друзья.
Семья командира осталась на оккупированной стороне. Кто-то передал информацию, что глава семьи воюет за украинцев. В двери постучали и сказали, что мужу нужна срочная помощь. Жена открыла. Их было трое, вооружены - один с белорусским акцентом, ингуш и русский. Угрожали отрезать сыну палец, требовали у жены позвонить мужу. Она звонила и в отчаянии плакала в трубку. Троица собрала документы, компьютеры и телефоны и пообещала вернуться.
На этой неделе в шоу Vakariņš ar savējiem в гости к латвийским семьям отправятся лектор и тренер-вдохновитель Иева Адамс, мультихудожник Хорен Сталбе и исследователь природы Ингмар Лидака, который уже какое-то время не появляется на телеэкранах. Лидака наконец рассказал о своей легендарной фразе "Aizver muti!".
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