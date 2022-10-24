Главное за 24 октября ⟩ Коалиция - есть, новая пиццерия в Латвии и годовщина взрыва в Малпилсе

За рубежом:

В предыдущей баталии за место лидера консервативной партии бывший финансовый аналитик и министр финансов Риши Сунак занял второе место. Со второй попытки ему удалось победить и стать таким образом первым британским премьером азиатского происхождения.

Ведущий российского пропагандистского канала RT Антон Красовский во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко призвал топить и сжигать украинских детей. Кажется, это оказалось слишком даже для сегодняшней России.

В начале октября чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что трое его несовершеннолетних сыновей были отправлены на передовую в Украине. Сейчас он опубликовал видео, на котором его сыновья "дарят" ему трех "украинских военнопленных".

Интересное чтиво:

"Моя фишка - это очень большие уши. Меня мама Чебурашкой называет", - говорит самый популярный тиктокер в Латгалии Валерия Суханова, известная как "та самая Лера", которая прославилась тоннелями в ушах. В интервью RUS TVNET для рубрики "Знаменитости XXI века: тиктокеры" она не стала скрывать, что регулярно монтирует ролики для Андрея Епта.

В поселке Упмалас Малпилсской волости стоит дом с обрушившейся серединой - прямой свидетель одной из крупнейших трагедий в истории Латвии, вызванных взрывом газа: тогда погибли пять человек. Обрушившийся дом ежедневно напоминает соседям пережитый в ночь с 15 на 16 октября 11 лет назад ужас. Среди погибших были их близкие и друзья.

Семья командира осталась на оккупированной стороне. Кто-то передал информацию, что глава семьи воюет за украинцев. В двери постучали и сказали, что мужу нужна срочная помощь. Жена открыла. Их было трое, вооружены - один с белорусским акцентом, ингуш и русский. Угрожали отрезать сыну палец, требовали у жены позвонить мужу. Она звонила и в отчаянии плакала в трубку. Троица собрала документы, компьютеры и телефоны и пообещала вернуться.

На этой неделе в шоу Vakariņš ar savējiem в гости к латвийским семьям отправятся лектор и тренер-вдохновитель Иева Адамс, мультихудожник Хорен Сталбе и исследователь природы Ингмар Лидака, который уже какое-то время не появляется на телеэкранах. Лидака наконец рассказал о своей легендарной фразе "Aizver muti!".