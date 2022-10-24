Телефонная карусель о "грязной бомбе". Что говорят об этой угрозе Москва, Киев и Запад

В ночном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает обвинения России признаком того, что Москва сама запланировала такое нападение и будет винить в нем Украину. "Если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила. Полагаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать", - заявил Зеленский.

"Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все всё хорошо понимают. Понимают, кто источник всего грязного, что только можно представить в этой войне", - добавил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба еще накануне заявил в "Твиттере": "Российская ложь о том, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу", настолько же абсурдна, насколько и опасна. "У нас нет "грязной бомбы" и мы не собираемся ее приобретать, - написал он. - Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами".

Что говорят российские военные

Вечером в понедельник стало известно, что начальник российского генштаба Валерий Герасимов продолжил телефонный марафон и поговорил с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, а до этого - с руководителем штаба обороны Великобритании Энтони Радакином.