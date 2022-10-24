По данным Генерального штаба вооруженных сил Украины, к утру понедельника, 24 октября, российские войска в Украине потеряли 67 940 военнослужащих.
ВСУ: потери России в Украине достигли 68 тысяч человек
ВСУ: потери России в Украине достигли 68 тысяч человек
За последние сутки погибли еще 470 российских военнослужащих.
С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля РФ потеряла 2590 танков, 5295 БТР, 1673 пушки, 375 реактивных систем залпового огня, 189 зенитно-артиллерийских установок, 270 самолетов, 245 вертолетов, 1370 беспилотников, 350 крылатых ракет, 4044 автомобиля и автоцистерны, 16 кораблей и быстроходных катеров, а также 149 единиц специализированной техники.
Масштабы потерь России уточняются, так как получение информации затруднено боевыми действиями.
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