Видео ⟩ "Нормальные люди так не делают": в Саласпилсе подрались из-за сигареты

Участник драки, нанесший противнику тяжкие телесные повреждения, отпущен на свободу, и местные жители опасаются, что подобные ситуации могут повториться в будущем.

Пострадавший в драке человек поначалу не чувствовал себя настолько плохо, чтобы обратиться за помощью к медикам, но через два дня скорую помощь все же вызвали.

Друг мужчины говорит, что избитый без сознания, и он не понимает, почему конфликт так закончился.

"Предположительно, это боец ​​спецназа, бывший заключенный. Потому что никто так не делает. Нормальные люди так не делают. Можно прийти, поговорить, а сейчас человек лежит при смерти и непонятно, хоронить его или нет. Врачи тоже не говорят ничего определенного, вот в чем дело", - рассказывает друг потерпевшего.

Виновник известен в городе как агрессивный человек.

Государственная полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении телесных повреждений, расследование продолжается.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке