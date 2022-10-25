В Саласпилсе на лестничной площадке жилого дома между двумя мужчинами произошла серьезная драка из-за сигареты, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ "Нормальные люди так не делают": в Саласпилсе подрались из-за сигареты
Участник драки, нанесший противнику тяжкие телесные повреждения, отпущен на свободу, и местные жители опасаются, что подобные ситуации могут повториться в будущем.
Пострадавший в драке человек поначалу не чувствовал себя настолько плохо, чтобы обратиться за помощью к медикам, но через два дня скорую помощь все же вызвали.
Друг мужчины говорит, что избитый без сознания, и он не понимает, почему конфликт так закончился.
"Предположительно, это боец спецназа, бывший заключенный. Потому что никто так не делает. Нормальные люди так не делают. Можно прийти, поговорить, а сейчас человек лежит при смерти и непонятно, хоронить его или нет. Врачи тоже не говорят ничего определенного, вот в чем дело", - рассказывает друг потерпевшего.
Виновник известен в городе как агрессивный человек.
Государственная полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении телесных повреждений, расследование продолжается.
Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке
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