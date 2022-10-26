Успех "Челси", семь голов "ПСЖ" и вылет "Ювентуса"

Группа G

Севилья - Копенгаген 3:0

Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити 0:0

Испанская "Севилья" разгромила дома "Копенгаген" - 3:0. Зрителям пришлось ждать гола больше часа - на 61-й минуте Юссеф Эн-Несири открыл счёт, а в концовке встречи Иско и Гонсало Монтьель довели счёт до разгромного.

После пяти туров "Манчестер Сити" набрал 11 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы "G", обеспечив себе выход в плей-офф турнира. "Боруссия" (8) - на втором месте, "Севилья" (5) - на третьем, "Копенгаген" (2) - на четвёртом.

Группа H

Бенфика - Ювентус 4:3

ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2

С необычным для футбола счётом завершился матч между "ПСЖ" и "Маккаби", который проходил на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу парижан.

На 19-й минуте Лионель Месси после паса Килиана Мбаппе открыл счёт в матче. На 32-й минуте Мбаппе укрепил преимущество хозяев. На 35-й минуте Неймар довёл счёт до разгромного. Спустя три минуты Абдулайе Сек сократил разницу в счёте. На 45-й минуте Месси оформил дубль. Во втором тайме Сек также оформил дубль. Вскоре Мбаппе забил свой второй гол в этой встрече. Затем Шон Гольдберг отправил мяч в свои ворота, а Карлос Солер установил итоговый счёт в игре - 7:2.

В другом матче группы "Н" туринский "Ювентус" проиграл "Бенфике" и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Матч проходил в Лиссабоне и завершился победой хозяев со счётом 4:3. В составе португальцев отличились Антониу Силва, Жоау Мариу и Рафаэл Силва, который оформил дубль. У "Юве" отличились Мойзе Кин, Аркадиуш Милик и Уэстон Маккенни.

Таким образом, "Бенфика" и "ПСЖ" набрали 11 очков и добились досрочного выхода в плей-офф Лиги чемпионов. "Ювентус" и "Маккаби" имеют в своём активе по три очка.

Уже в 1/8 финала #ЛигаЧемпионов:



🇩🇪 Бавария

🇵🇹 Бенфика

🇩🇪 Боруссия

🇧🇪 Брюгге

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ман Сити

🇮🇹 Наполи

🇫🇷 ПСЖ

🇪🇸 Реал

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Челси — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 25, 2022