Во вторник, 25 октября, состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Успех "Челси", семь голов "ПСЖ" и вылет "Ювентуса"
Группа Е
Зальцбург - Челси 1:2
Динамо Загреб - Милан 0:4
Лондонский "Челси" обыграл на выезде "Зальцбург" со счётом 2:1 и пробился в плей-офф Лиги чемпионов. На 23-й минуте Матео Ковачич вывел гостей вперёд, но на 48-й минуте Чуквубуйке Адаму восстановил равновесие на табло. Победный гол "Челси" на 64-й минуте забил немец Кай Хаверц, который из-за пределов штрафной нанёс идеальный по точности удар в верхний угол ворот соперника.
"Челси" уже в 1/8 финала! 🔵👊— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 25, 2022
Как далеко пройдут лондонцы?🤔#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/2ItdKFdTea
Отметим, что "Челси" после назначения на пост главного тренера Грэма Поттера не проигрывает. При английском специалисте "синие" одержали шесть побед и трижды сыграли вничью.
В другом матче группы "Е" итальянский "Милан" на выезде разгромил загребское "Динамо" - 4:0. В составе победителей голами отметились Маттео Габбиа, Рафаэл Леау, Оливье Жиру и Роберт Любичич, который поразил ворота своей команды.
"Милан" громит в Загребе "Динамо" 🔥#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/L7d7uHYesM— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 25, 2022
После пяти туров "Челси" с 10 очками занимает первое место в группе. "Милан" (7) обошёл "Зальцбург" (6) и занимает второе место в таблице. У "Динамо" четыре очка, но команда сохраняет шансы на продолжение борьбы в турнире.
Группа F
Селтик - Шахтёр Донецк 1:1
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2
"Реал" на выезде проиграл "РБ Лейпцигу". Матч проходил в Германии и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев. На 13-й минуте счёт в игре открыл Йошко Гвардиол, а спустя пять минут Кристофер Нкунку укрепил преимущество немецкого клуба. В конце первого тайма Винисиус Жуниор сократил разницу в счёте, на 81-й минуте Тимо Вернер забил третий гол немецкого клуба, а на 94-й минуте Родриго реализовал пенальти.
Отметим, что это поражение стало для "Реала" первым в текущем сезоне. Последнее поражение в официальных матчах команда Карло Анчелотти потерпела 8 мая от "Атлетико" (0:1).
"Лейпциг" нанес "Реалу" первое поражение в этом сезоне! 💪#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/I0KgpHephW— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 25, 2022
В другом матче группы "F" донецкий "Шахтёр" в Глазго сыграл вничью с "Селтиком" - 1:1. На 34-й минуте Георгиос Якумакис открыл счёт в игре, а на 58-й минуте Михаил Мудрик восстановил равенство на табло.
Голасо от Мудрика! 💥#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/IrgZ8E1ZdL— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 25, 2022
После пяти игр турнирную таблицу группы "F" возглавляет "Реал" (10), на второй строчке располагается "РБ Лейпциг" (9). "Шахтёр" с шестью очками занимает третье место в квартете, "Селтик" (2) - замыкает таблицу.
Группа G
Севилья - Копенгаген 3:0
Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити 0:0
Испанская "Севилья" разгромила дома "Копенгаген" - 3:0. Зрителям пришлось ждать гола больше часа - на 61-й минуте Юссеф Эн-Несири открыл счёт, а в концовке встречи Иско и Гонсало Монтьель довели счёт до разгромного.
После пяти туров "Манчестер Сити" набрал 11 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы "G", обеспечив себе выход в плей-офф турнира. "Боруссия" (8) - на втором месте, "Севилья" (5) - на третьем, "Копенгаген" (2) - на четвёртом.
Группа H
Бенфика - Ювентус 4:3
ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2
С необычным для футбола счётом завершился матч между "ПСЖ" и "Маккаби", который проходил на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу парижан.
На 19-й минуте Лионель Месси после паса Килиана Мбаппе открыл счёт в матче. На 32-й минуте Мбаппе укрепил преимущество хозяев. На 35-й минуте Неймар довёл счёт до разгромного. Спустя три минуты Абдулайе Сек сократил разницу в счёте. На 45-й минуте Месси оформил дубль. Во втором тайме Сек также оформил дубль. Вскоре Мбаппе забил свой второй гол в этой встрече. Затем Шон Гольдберг отправил мяч в свои ворота, а Карлос Солер установил итоговый счёт в игре - 7:2.
Месси. Невероятный Месси ✨#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/VZeQWijRkO— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 25, 2022
В другом матче группы "Н" туринский "Ювентус" проиграл "Бенфике" и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Матч проходил в Лиссабоне и завершился победой хозяев со счётом 4:3. В составе португальцев отличились Антониу Силва, Жоау Мариу и Рафаэл Силва, который оформил дубль. У "Юве" отличились Мойзе Кин, Аркадиуш Милик и Уэстон Маккенни.
Таким образом, "Бенфика" и "ПСЖ" набрали 11 очков и добились досрочного выхода в плей-офф Лиги чемпионов. "Ювентус" и "Маккаби" имеют в своём активе по три очка.
Уже в 1/8 финала #ЛигаЧемпионов:— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 25, 2022
🇩🇪 Бавария
🇵🇹 Бенфика
🇩🇪 Боруссия
🇧🇪 Брюгге
🏴 Ман Сити
🇮🇹 Наполи
🇫🇷 ПСЖ
🇪🇸 Реал
🏴 Челси
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