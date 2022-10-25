Депутат Сейма Аугуст Бригманис не верит, что Союз зеленых и крестьян (СЗК) надолго останется в оппозиции.
Бригманис: СЗК не долго будет в оппозиции
Бригманис: СЗК не долго будет в оппозиции
"Я не думаю, что мы будем игроком оппозиции долго. Я думаю, что эта комбинация с 54 голосами может работать, но ее трансформация - это вопрос времени", - заявил Бригманис в передаче ЛТВ "Утренняя панорама".
Бригманис не хотел прогнозировать, как долго сможет работать трехпартийная коалиция.
У СЗК в 14-м Сейме 16 мандатов. Партию будут представлять Арманд Краузе, Бригманис, Виктор Валайнис, Улдис Аугулис, Андрис Берзиньш, Анита Браковска, Гундар Даудзе, Юрис Яковиньш, Лига Клявиня, Лига Козловска, Гунар Кутрис, Дайга Миериня, Харийс Рокпелнис, Андрей Вилкс, Каспарс Мелнис и Янис Вуцанс.
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