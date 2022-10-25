Спустя 10 лет российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады

Антюх дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил и её результаты с 15 июля 2012 года до 29 июня 2013 года будут аннулированы. Таким образом, Антюх лишится золота Олимпиады-2012, которая прошла в Лондоне, в беге на 400 м с барьерами. Решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Награда лондонской Олимпиады теперь может достаться американке Лашинде Димус, которая в том забеге была второй.

В апреле 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Антюх за нарушение антидопинговых правил. Результаты россиянки с 30 июня 2013 года по 31 декабря 2015 года также были аннулированы.

На счету 41-летней Антюх серебро в эстафете 4х400 м и бронза на дистанции 400 м на Олимпиаде 2004 года, а также золото чемпионата мира 2005 года в эстафете 4х400 м.

Она завершила карьеру в 2017 году, а в 2019 году возглавила комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, где проработала всего год.

Отметим, что из-за использование допинга на Олимпиаде-2012 россиян лишили четырёх золотых медалей, восьми серебряных и одной бронзовой. После дисквалификаций Россия занимает четвёртое место в медальном зачёте.