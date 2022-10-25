Вт, 25.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Спустя 10 лет российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады

rus.tvnet.lv
Спустя 10 лет российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Наталья Антюх
Наталья Антюх Фото: AFP/SCANPIX

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золота Олимпиады-2012 за допинг. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Антюх дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил и её результаты с 15 июля 2012 года до 29 июня 2013 года будут аннулированы. Таким образом, Антюх лишится золота Олимпиады-2012, которая прошла в Лондоне, в беге на 400 м с барьерами. Решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Награда лондонской Олимпиады теперь может достаться американке Лашинде Димус, которая в том забеге была второй.

В апреле 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Антюх за нарушение антидопинговых правил. Результаты россиянки с 30 июня 2013 года по 31 декабря 2015 года также были аннулированы.

На счету 41-летней Антюх серебро в эстафете 4х400 м и бронза на дистанции 400 м на Олимпиаде 2004 года, а также золото чемпионата мира 2005 года в эстафете 4х400 м.

Она завершила карьеру в 2017 году, а в 2019 году возглавила комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, где проработала всего год.

Отметим, что из-за использование допинга на Олимпиаде-2012 россиян лишили четырёх золотых медалей, восьми серебряных и одной бронзовой. После дисквалификаций Россия занимает четвёртое место в медальном зачёте.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх