Вт, 25.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Нацобъединение хочет сохранить прежние должности министров

rus.tvnet.lv/LETA
Нацобъединение хочет сохранить прежние должности министров
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Райвис Дзинтарс
Райвис Дзинтарс Фото: Edijs Pālens/LETA

Национальное объединение хотело бы в новом правительстве сохранить свои прежние министерские посты, но это "одно из направлений распределения должностей", заявил агентству LETA один из лидеров партии Угис Митревиц.

Внутри партии окончательно не определены кандидатуры ни в президиум Сейма, ни на должности министров, сказал политик, добавив, что пока точно неизвестно, какие сферы будут находиться под контролем партии.

Митревиц указал, что в среду, 26 октября, запланировано собрание депутатов партии, избранных в 14-й Сейм, где одной из тем переговоров станет распределение должностей в новом парламенте, в том числе в президиуме Сейма, и в министерствах.

По мнению представителя Нацобъединения, пока есть три возможные кандидатуры на должность спикера Сейма, так как в потенциальной коалиции три партии.

"Сегодня было бы преждевременно говорить, что мы не будем выдвигать Мурниеце", - сказал Митревиц.

По его словам, до сих пор на переговорах партий эта тема не поднималась. Речь шла только о предстоящей работе правительства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх