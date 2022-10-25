Нацобъединение хочет сохранить прежние должности министров

Внутри партии окончательно не определены кандидатуры ни в президиум Сейма, ни на должности министров, сказал политик, добавив, что пока точно неизвестно, какие сферы будут находиться под контролем партии.

Митревиц указал, что в среду, 26 октября, запланировано собрание депутатов партии, избранных в 14-й Сейм, где одной из тем переговоров станет распределение должностей в новом парламенте, в том числе в президиуме Сейма, и в министерствах.

По мнению представителя Нацобъединения, пока есть три возможные кандидатуры на должность спикера Сейма, так как в потенциальной коалиции три партии.

"Сегодня было бы преждевременно говорить, что мы не будем выдвигать Мурниеце", - сказал Митревиц.

По его словам, до сих пор на переговорах партий эта тема не поднималась. Речь шла только о предстоящей работе правительства.