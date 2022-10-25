Пригожин на встрече с Путиным пожаловался на военных, утверждает Washington Post. Главное об этом

Американская разведка считает, что именно Пригожин стоял за размещением в социальных сетях видео, на котором солдаты жалуются на условия содержания и нехватку провизии. Целью публикации, как полагают представители разведки, было оказание давления на Кремль, чтобы увеличить финансирование ЧВК.

В заявлении Пригожина для Washington Post, сделанном через пресс-службу его компании "Конкорд", говорится, что бизнесмен не разговаривал с Путиным в последнее время и не планирует это делать в ближайшее время.

"Я не критиковал руководство ВС РФ во время конфликта на Украине. Поэтому ничего комментировать не могу", - сказал он, добавив, что не имеет права критиковать или хвалить работу вооруженных сил России, так как не является военным экспертом.

Пригожин также сказал, что не видел видео, на котором якобы мобилизованные жалуются на условия содержания и проблемы с продуктами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать газете информацию об общении Пригожина и Путина.

В отдельном пункте доклада американской разведки отмечается растущая напряженность между Пригожиным и министром обороны России Сергеем Шойгу, пишет WP.