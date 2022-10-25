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Мособлсуд вынес решение по апелляции Бриттни Грайнер на её приговор

rus.tvnet.lv
Мособлсуд вынес решение по апелляции Бриттни Грайнер на её приговор
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Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер Фото: AFP/SCANPIX

Московский областной суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осуждённой по делу о хранении и контрабанде наркотиков.

Напомним, в августе суд в Химках назначил ей девять лет колонии и штраф в размере 1 миллиона рублей. Защита Грайнер просила апелляционный суд вынести оправдательный приговор либо смягчить его и назначить баскетболистке условный срок.

В приговоре суда первой инстанции время, проведённое обвиняемой под стражей, засчитывалось из расчёта "один день в СИЗО за полтора". После пересчёта Грайнер остаётся провести в колонии восемь лет.

После апелляции в Мособлсуде приговор вступил в законную силу, поэтому в ближайшее время Грайнер может быть этапирована к месту отбывания наказания.

Уголовное дело на баскетболистку завели после того, как в феврале в аэропорту Шереметьево в её багаже обнаружили гашишное масло для вейпа. 32-летняя спортсменка признала вину, но наличие умысла отрицала. 

"Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего шесть лет. Таким образом, Бриттни Грайнер остаётся одной из самых строго наказанных заключённых в России", - передаёт слова адвокатов Грайнер "Чемпионат".

США и Россия вели переговоры о возможном обмене Грайнер на кого-то из осуждённых в Америке россиян. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден готов пойти на чрезвычайные меры и принять жёсткие решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делала его администрация в странах по всему миру.

Бриттни Грайнер считается одной из лучших баскетболисток мира. 17 февраля она прилетела в Москву из Нью-Йорка, чтобы играть за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК.

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