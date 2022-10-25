Беларусь уже в оккупации РФ? Так ли это

Экс-боец воюющего в Украине белорусского полка Калиновского Андрей Кушнеров разговоры о походе военных на Беларусь называет спекуляциями. Даже с ветеранами и ранеными, указывает он, белорусы, рассеянные по подразделениям, собрали бы лишь до тысячи человек. Представить их боестолкновение с белорусской армией, в которой 45 тысяч солдат, практически невозможно.

Политики, считает он, не понимают, как устроены воюющие формирования. "Полк Калиновского" - это добровольческий батальон, а для противостояния регулярной армии нужна полковая структура, которой на самом деле нет. Но самое важное, продолжает Кушнеров, пока ни один план оппозиции не сработал - ни забастовки, ни, например, электронные голосования. Все это влияет на настроения "калиновцев".

Доводы Латушко

Павел Латушко в ответ указывает оппонентам на понятие невраждебной оккупации в условиях мирного времени. Он настаивает на том, что это свершившийся факт, и находит сразу шесть явных признаков оккупации Беларуси Россией. Это контроль РФ над территорией Беларуси и ее использование для своих военных целей. Также отсутствие признаков того, что Лукашенко может воспрепятствовать российской армии, хотя он обязан это делать согласно Конституции - агрессии в отношении третьей страны с территории Беларуси быть не может.