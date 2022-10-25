Главное за 25 октября ⟩ Солнечное затмение, медсестра из Украины, сдавшая латышский, и что такое "грязная бомба"

Эстония намерена ввести полный запрет на ввоз нефтепродуктов из России. Если правительство одобрит это решение, запрет вступит в силу с начала декабря, подтвердил в интервью Postimees министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Создатель ЧВК "Вагнера", бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал военное руководство России в личной беседе с президентом Владимиром Путиным, заявив о плохом командовании и неумелых действиях на фронте, пишет Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил недовольство "слабыми ответами" России на обстрелы российских регионов. "Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. И мое мнение, если вам интересно, то я очень недоволен этим", - завил Кадыров.

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, пишет "Медуза" со ссылкой на данные сервиса Downdetector. По данным сервиса Downdetector, сбой был зафиксирован утром 25 октября. С проблемами столкнулись пользователи из разных стран.

В Брянской области России, граничащей с Украиной, произошел взрыв на железнодорожном участке между станциями Новозыбков и Злынка, сообщают российские СМИ.

Как сообщает финская газета Ilta-Sanomat, в понедельник, 24 октября, в Финском заливе в районе газопровода "Северный поток" произошло как минимум четыре новых подводных взрыва.