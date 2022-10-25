Сегодня в Латвии наблюдалось частичное солнечное затмение. Впрочем, увидели его далеко не все - подвела пасмурная погода. Если вы пропустили это событие, то, возможно, вы пропустили и еще что-то важное, поэтому читайте ежедневную подборку от RUS TVNET - коротко о самом главном за вторник, 25 октября.
Главное за 25 октября ⟩ Солнечное затмение, медсестра из Украины, сдавшая латышский, и что такое "грязная бомба"
Новости Латвии:
В 2022 году Латвия не просто остановила выдачу первичных видов на жительство (ВНЖ) для россиян и белорусов (есть исключения), но и запретила продлевать их тем гражданам РФ и РБ, для которых приобретенное имущество - единственная причина претендовать на латвийский ВНЖ. Как такое решение повлияет на рынок недвижимости Латвии? Разбирается RUS TVNET.
Сегодня, 25 октября, в середине дня на всей территории Латвии можно было наблюдать частичное солнечное затмение, сообщили агентству LETA в Латвийском астрономическом обществе (ЛАО). Это среднее затмение, так как ожидалось, что в максимальный момент будет закрыто чуть больше половины солнечного диска.
В центре Лиепаи сегодня демонтирован памятник советской армии. Учитывая, что бронзовая скульптура имеет художественную ценность, она будет передана на хранение в Музей оккупации. Территория вокруг памятника огорожена, за происходящим следила местная и муниципальная полиция. Во избежание провокаций информация о времени демонтажа памятника заранее не распространялась.
Союз зеленых и крестьян (СЗК) обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), с просьбой проверить публично прозвучавшую информацию о действиях лидера "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша, который предложил партии "Прогрессивные" должность в правительстве в обмен на поддержку создающегося правительства.
Если Сейм в окончательном чтении примет поправки к закону о выборах в Европарламент, то депутат Европарламента Татьяна Жданок (РСЛ) планирует использовать это в качестве дополнительного аргумента в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по уже имеющемуся делу, сообщила агентству LETA политик.
Аркадий Юдин, арестованный этим летом по делу об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса, после нескольких месяцев заключения освобожден из-под стражи.
Усадьба Мадлиена, отреставрированная в 1912 году, долгое время продавалась за 1 евро, но так и не нашла своего владельца, как сообщает программа LTV Kultūršoks. Тем временем 70-комнатный дом, памятник архитектуры местного значения, потихоньку простаивает. Эксперты видят в поместье Мадлиена потенциал, а Управление национального культурного наследия заняло выжидательную позицию.
За рубежом:
Обвинения Украины в том, что она готовится применить "грязную бомбу" и свалить это на Россию, звучат в последние дни из уст многих российских политиков и военных. Министр обороны Сергей Шойгу позвонил коллегам в США, Великобританию, Францию и Турцию, начальник генштаба Валерий Герасимов - начальнику штаба обороны Соединенного Королевства Энтони Радакину и председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли.
Риши Сунак официально стал 57-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Сунак - уже третий премьер-министр в этом году и самый молодой премьер за последние два столетия.
Эстония намерена ввести полный запрет на ввоз нефтепродуктов из России. Если правительство одобрит это решение, запрет вступит в силу с начала декабря, подтвердил в интервью Postimees министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Создатель ЧВК "Вагнера", бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал военное руководство России в личной беседе с президентом Владимиром Путиным, заявив о плохом командовании и неумелых действиях на фронте, пишет Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил недовольство "слабыми ответами" России на обстрелы российских регионов. "Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. И мое мнение, если вам интересно, то я очень недоволен этим", - завил Кадыров.
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, пишет "Медуза" со ссылкой на данные сервиса Downdetector. По данным сервиса Downdetector, сбой был зафиксирован утром 25 октября. С проблемами столкнулись пользователи из разных стран.
В Брянской области России, граничащей с Украиной, произошел взрыв на железнодорожном участке между станциями Новозыбков и Злынка, сообщают российские СМИ.
Как сообщает финская газета Ilta-Sanomat, в понедельник, 24 октября, в Финском заливе в районе газопровода "Северный поток" произошло как минимум четыре новых подводных взрыва.
20 лет назад произошел один из самых страшных терактов в истории России – захват театрального центра на Дубровке в Москве. 23 октября группа вооруженных террористов взяла в заложники более 900 зрителей и участников мюзикла "Норд-Ост". Би-би-си напоминает главные вопросы к тому, что произошло во время теракта и последующего штурма, по итогам которого погибли 130 человек.
Интересное чтиво:
30 лет героина, почти 9 лет тюрьмы, 15 лет работы в проституции. Это кратко о CV 47-летней Алёны. Большинства девочек, с которыми она начинала работать на улице, уже нет в живых. Алёна жива. И это означает, что она может продолжить свою биографию с чистого листа. Имя и некоторые детали в статье изменены, всё остальное - документальный рассказ.
Пользовательница Twitter (bumbumb94244255) выставила скриншот переписки с парнем с сайта знакомств, с которым у нее должно было пройти свидание в кофейне. Встреча не состоялась, а теперь ситуация стала мемом.
Медсестра 1-й Рижской больницы из Украины сдала экзамен по государственному языку на уровень А1. Медсестра Юлия приехала с семьей из города Сумы. Она начала работать в больнице 27 мая и уже 6 октября сдала тест на знание латышского языка, который необходим для выполнения профессиональных обязанностей, получив сертификат о прохождении уровня А1.
В субботу, 22 октября, из террариума стокгольмского зоопарка "Скансен" сбежала ядовитая королевская кобра длиной два с половиной метра. Змея уползла по потолочной арматуре. Это узнали благодаря фотографировавшим животное посетителям. После этого в зоопарке была включена пожарная сигнализация и проведена эвакуация.
Молодые предприниматели с "зеленым" менталитетом, основатели эстонской ИТ-фирмы SRINI, запустили первый в странах Балтии интернет-магазин, цель которого - ежегодно спасать от утилизации сотни тысяч товаров c заканчивающимся сроком годности. Бизнесмены планируют предлагать их людям в несколько раз дешевле обычного.
Российский комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин решил закрыть свой бизнес в России, пишет Limon.ee со ссылкой на ряд изданий. Известно, что Максим Галкин владеет компанией "МГ Лаб". Фирма занималась публикацией контента и рекламой в СМИ. Она была создана в 2020 году и прекратила свое существование 6 сентября 2022 года.
С самого начала вторжения в Украину российские пропагандистские каналы периодически распространяют утверждение, будто президент Украины Владимир Зеленский сбежал или из столицы, или страны, а видео, в которых он регулярно показывается на улицах Киева, якобы смонтированы.
На Саркандаугавском кладбище возле огромной электровышки стоит небольшой памятник с выгравированным на нём хоккейным коньком. Как оказалось, там покоится очень уважаемый человек - первый хоккеист из Латвии и даже первый из СССР, выставленный на драфт в НХЛ.
В Смардской волости открылся новый для Латвии объект - перевернутый дом, рассказывает TV3. В доме есть детская, спальня, кухня, гостиная, мансарда, санузел. Входить в здание нужно через чердак, где хранятся различные вещи.
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