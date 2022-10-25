Если россияне подорвут Каховскую ГЭС, Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может быть и навсегда, заявил во вторник в интервью Sky News секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Киев: Если россияне подорвут Каховскую ГЭС, Крым останется без воды на 10-15 лет
На просьбу прокомментировать прозвучавшую информацию о том, что Россия может взорвать дамбу, чтобы остановить продвижение украинских войск к Херсону, Данилов сказал: "Поживем – увидим, а если взорвут, то идея с подачей воды в Крым пропадет лет на 10–15, а может быть, и навсегда".
"Тогда возникает вопрос: зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды?" - отметил Данилов.
Крым ранее обеспечивался водой в основном по Северо-Крымскому каналу, который отводит воды Днепра на полуостров из Каховского водохранилища.
Когда Россия в 2014 году аннексировала Крым, Украина подачу воды по каналу остановила.
В свою очередь Россия после начатого 24 февраля вторжения заняла район канала, после чего подача воды была восстановлена.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!