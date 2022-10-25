Киев: Если россияне подорвут Каховскую ГЭС, Крым останется без воды на 10-15 лет

На просьбу прокомментировать прозвучавшую информацию о том, что Россия может взорвать дамбу, чтобы остановить продвижение украинских войск к Херсону, Данилов сказал: "Поживем – увидим, а если взорвут, то идея с подачей воды в Крым пропадет лет на 10–15, а может быть, и навсегда".