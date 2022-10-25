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Киев: Если россияне подорвут Каховскую ГЭС, Крым останется без воды на 10-15 лет

rus.tvnet.lv
Киев: Если россияне подорвут Каховскую ГЭС, Крым останется без воды на 10-15 лет
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Каховская ГЭС
Каховская ГЭС Фото: Astanin/Shutterstock

Если россияне подорвут Каховскую ГЭС, Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может быть и навсегда, заявил во вторник в интервью Sky News секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

На просьбу прокомментировать прозвучавшую информацию о том, что Россия может взорвать дамбу, чтобы остановить продвижение украинских войск к Херсону, Данилов сказал: "Поживем – увидим, а если взорвут, то идея с подачей воды в Крым пропадет лет на 10–15, а может быть, и навсегда".

"Тогда возникает вопрос: зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды?" - отметил Данилов.

Крым ранее обеспечивался водой в основном по Северо-Крымскому каналу, который отводит воды Днепра на полуостров из Каховского водохранилища.

Когда Россия в 2014 году аннексировала Крым, Украина подачу воды по каналу остановила.

В свою очередь Россия после начатого 24 февраля вторжения заняла район канала, после чего подача воды была восстановлена.

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