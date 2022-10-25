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В Германии водителя оштрафовали на 4000 евро за символ Z на автомобиле

rus.tvnet.lv
В Германии водителя оштрафовали на 4000 евро за символ Z на автомобиле
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Фото: Reuters/ScanPix

В Германии суд Гамбурга оштрафовал водителя, прикрепившего к стеклу своего автомобиля символ Z, на 4000 евро, пишет Spiegel.

Обвиняемый не отрицал, что прикрепил к своему автомобилю лист формата А4 с синей буквой Z.

"Суд посчитал, что таким образом он поддержал войну в Украине, которая является агрессивной войной, кроме того, таким образом подтверждается его солидарность с Россией", - говорится в решении суда.

Напомним, российские войска после вторжения в Украину начали изображать на своей военной технике символы V и Z.

Этот символ активно используют российские пропагандисты, а также сторонники войны Путина среди рядовых жителей.

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