Утром во вторник, 25 октября, в рижском микрорайоне Пурвциемс на улице Гунара Астрас фура врезалась в автомобиль Audi, протащив еще несколько метров вперед, сообщает передача Degpunktā.
Очередная авария в Пурвциемсе: фура врезалась в ехавшую в том же направлении Audi
Очередная авария в Пурвциемсе: фура врезалась в ехавшую в том же направлении Audi
Опоздать с доставкой, на работу и в школу. Таков результат аварии, произошедшей утром во вторник, 25 октября, на улице Гунара Астрас в Риге. Водитель фуры в утренней спешке не заметил автомобиль Audi. В итоге, грузовик подрезал легковушку и протащил ее несколько метров вперед, пока наконец на скользком асфальте не удалось остановиться.
Водители обеих машин травм не получили, но перепугались сильно. Как рассказала водитель легкового автомобиля, главное, что с людьми все в порядке, а машина - просто кусок железа.
Оба транспортных средства двигались по улице Гунара Астрас в направлении улицы Дзелзавас.
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