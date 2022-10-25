Очередная авария в Пурвциемсе: фура врезалась в ехавшую в том же направлении Audi

Опоздать с доставкой, на работу и в школу. Таков результат аварии, произошедшей утром во вторник, 25 октября, на улице Гунара Астрас в Риге. Водитель фуры в утренней спешке не заметил автомобиль Audi. В итоге, грузовик подрезал легковушку и протащил ее несколько метров вперед, пока наконец на скользком асфальте не удалось остановиться.