Ср, 26.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Расследование Би-би-си: российские войска намеренно разрушили водопровод, ведущий в Николаев

BBC News Русская служба
Расследование Би-би-си: российские войска намеренно разрушили водопровод, ведущий в Николаев
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
BBC
Жителям Николаева приходится стоять в очереди за чистой водой более трех часов
Жителям Николаева приходится стоять в очереди за чистой водой более трех часов Фото: EPA-EFE/REX/Shutterstock

В домах Николаева на юге Украины чистой питьевой воды не было полгода. Расследование Би-би-си обнаружило доказательства того, что российские войска намеренно еще в апреле разрушили трубопровод, снабжающий прибрежный город питьевой водой.

Спутниковые снимки и другие данные свидетельствуют о том, что трубопровод, ведущий к городу и находившийся под контролем России, был разрушен специально. Уничтожение ресурсов, жизненно важных для жизни гражданского населения, рассматривается как нарушение международного гуманитарного права.

В последние недели Россия все чаще наносит удары по энергетической и водной инфраструктуре Украины, что привело к дефициту электроэнергии по всей стране.

Стоять в очереди на улице в Николаеве за чистой питьевой водой опасно, поскольку город находится близко к линии фронта и часто подвергается обстрелам. После вторжения России он остается под контролем Украины.

"Стоишь в очереди. На улицу выходить страшно, не дай Бог, сейчас что-нибудь прилетит", - говорит 36-летняя Аня, бежавшая в Николаев из соседней Херсонской области, оккупированной российскими войсками.

В Николаеве местные жители - например, Аня, - могут набрать до 20 литров чистой воды в день в пунктах раздачи
В Николаеве местные жители - например, Аня, - могут набрать до 20 литров чистой воды в день в пунктах раздачи Фото: BBC

У Ани, которая ухаживает еще за четырьмя членами своей семьи, в доме есть доступ к так называемой технической воде, но ее нельзя использовать для питья или приготовления пищи.

Даже мытье в ней вызывает воспаление кожи. "Она правда очень соленая, зеленовато-коричневого цвета", - говорит она.

В таких условиях жители Николаева живут последние полгода - после прекращения подачи воды в город.

Факты, собранные Би-би-си, указывают на то, что это было сделано российскими войсками преднамеренно.

Разрушенный водопровод

На этих фотографиях виден ущерб, по-видимому нанесенный системе водоснабжения Николаева
На этих фотографиях виден ущерб, по-видимому нанесенный системе водоснабжения Николаева Фото: UGC

В апреле этого года одно из украинских новостных изданий опубликовало приведенные выше снимки, на которых, как утверждается, видны повреждения единственного в Николаеве водопровода, нанесенные российскими войсками.

Би-би-си проанализировала фотографии со спутников и из социальных сетей, которые подтверждают это утверждение.

Мы получили приведенный ниже спутниковый снимок, на котором, как подтверждают многочисленные источники, изображено то же место, что и на фотографиях украинского новостного издания.

Военные эксперты и эксперты ООН сообщили Би-би-си, что, по их мнению, российские войска намеренно перекрыли подачу воды еще в апреле.
Военные эксперты и эксперты ООН сообщили Би-би-си, что, по их мнению, российские войска намеренно перекрыли подачу воды еще в апреле. Фото: BBC

На снимке видно, что трубопровод был поврежден в самом уязвимом месте - там, где он идет по поверхности.

Источник в Николаеве сообщил Би-би-си, что после прорыва 12 апреля трубопровод протекал около восьми часов, потеряв примерно 40 миллионов литров воды, после чего подача воды в него прекратилась.

Анализ рельефа местности показывает, что вода, образовавшаяся в результате утечки, должна была течь к югу от трубопровода.

Приведенное ниже изображение из "Телеграма" (Би-би-си удалось подтвердить место съемки), подтверждает, что район, где ожидалось наводнение, действительно носит следы присутствия большого количества воды.

На этом изображении, обнаруженном в социальных сетях, показано наводнение к югу от поврежденной трубы
На этом изображении, обнаруженном в социальных сетях, показано наводнение к югу от поврежденной трубы Фото: BBC

Помимо фотографий, подтверждающих повреждения трубопровода, Би-би-си также нашла спутниковые снимки, на которых видны российские войска.

На снимке ниже видны четыре танка в непосредственной близости от трубопровода. А губернатор Николаева Виталий Ким подтвердил Би-би-си, что этот район находится под контролем России. По его словам, планы ремонта трубопровода были разработаны, но реализовать их не смогли, поскольку в этом районе велись боевые действия.

Фото: BBC

Би-би-си также встретилась с Дмитрием Бутрием, который в то время был изгнанным губернатором Херсонской области. Он поделился подробностями о попытках отремонтировать трубопровод, рассказав, что власти Николаева вели переговоры с россиянами, но те не допустили ремонтную бригаду к месту повреждения.

Если трубопровод был поврежден в то время, когда в этом районе находились российские войска, можно ли считать повреждение преднамеренным?

Использование взрывчатки

Би-би-си показала спутниковые фотографии и изображения трубопровода из открытых источников эксперту по безопасности, чтобы он оценил, можно ли считать повреждения случайностью или саботажем.

Крис Кобб Смит, эксперт по военной криминалистике, который более 20 лет служил в британской армии в качестве артиллерийского офицера и провел три года в качестве инспектора ООН по вооружениям в Ираке, сказал: "Вероятность того, что это было результатом одного шального снаряда, ничтожно мала, и крайне маловероятно, что это было результатом намеренного непрямого огневого удара".

Он не считает, что повреждения нанесены танковыми снарядами - вокруг не наблюдается характерных воронок от них.

"Я считаю, что разрушения были вызваны намеренным размещением заряда взрывчатки либо непосредственно под трубой, либо, возможно, на ней, в самом уязвимом месте", - считает эксперт.

Би-би-си также показала снимки Майклу Уилану, эксперту по безопасности, который более 20 лет прослужил в британских вооруженных силах. Он согласен с тем, что трубопровод намеренно повредили с помощью взрывчатки.

Другие повреждения

Похоже, что трубопровод был поврежден и на другом участке
Похоже, что трубопровод был поврежден и на другом участке Фото: BBC

Будучи в Николаеве, Би-би-си получила эксклюзивный снимок (вверху), на котором изображен второй поврежденный участок трубопровода, о котором ранее не сообщалось.

Место съемки удалось подтвердить. Фотография подтверждает, что еще одна часть трубопровода была перерезана, а на спутниковых снимках этого района, сделанных во время, когда его оккупировали российские войска, видна военная техника.

Фото: BBC

"Нарушение гуманитарного права"

То, что два разных участка трубопровода получили повреждения, имеющие все признаки диверсии, указывает на то, что российские войска намеренно перекрыли подачу воды в Николаев.

Би-би-си поделилась своими доказательствами с экспертами, чтобы оценить законность таких действий.

Эксперт ООН, говоривший с Би-би-си на условиях анонимности, поскольку не имеет права публично обсуждать эту тему, утверждает, что Николаевский водопровод относится к особо охраняемой категории "объектов, необходимых для выживания гражданского населения" в соответствии с международным гуманитарным правом. Это делает любое умышленное повреждение его незаконным.

Фото: BBC

Марко Сассоли, профессор гуманитарного права Женевского университета, входивший в состав миссии экспертов Московского механизма ОБСЕ в Украине, фиксировавшей нарушения гуманитарного права после российского вторжения, согласен с этим: "Это, безусловно, свидетельствует о нарушении международного гуманитарного права. Уничтожение объектов, необходимых для выживания гражданского населения, запрещено".

Министерство обороны России не ответило на просьбу Би-би-си прокомментировать произошедшее.

Город продолжает страдать

После недавнего контрнаступления Украины линия фронта вблизи поврежденного трубопровода постоянно перемещалась. Это дало жителям Николаева надежду на скорое восстановление водопровода.

В преддверии зимы, спустя несколько недель после начала украинского контрнаступления журналисты Би-би-си еще раз приехали в Николаев. Очереди людей, которым приходится стоять за питьевой водой и гуманитарной помощью, никуда не делись.

Жители Николаева стоят в очередях за водой и гуманитарной помощью, несмотря на опасность обстрелов
Жители Николаева стоят в очередях за водой и гуманитарной помощью, несмотря на опасность обстрелов Фото: BBC

Власти Николаева говорят, что территорию вблизи трубопровода сначала нужно защитить от ударов российской артиллерии и разминировать, и лишь после этого инженеры смогут починить поврежденные участки.

Когда это произойдет, пока неясно.

BBC
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх