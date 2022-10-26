Расследование Би-би-си: российские войска намеренно разрушили водопровод, ведущий в Николаев

На снимке ниже видны четыре танка в непосредственной близости от трубопровода. А губернатор Николаева Виталий Ким подтвердил Би-би-си, что этот район находится под контролем России. По его словам, планы ремонта трубопровода были разработаны, но реализовать их не смогли, поскольку в этом районе велись боевые действия.

Фото: BBC

Би-би-си также встретилась с Дмитрием Бутрием, который в то время был изгнанным губернатором Херсонской области. Он поделился подробностями о попытках отремонтировать трубопровод, рассказав, что власти Николаева вели переговоры с россиянами, но те не допустили ремонтную бригаду к месту повреждения.

Если трубопровод был поврежден в то время, когда в этом районе находились российские войска, можно ли считать повреждение преднамеренным?

Использование взрывчатки

Би-би-си показала спутниковые фотографии и изображения трубопровода из открытых источников эксперту по безопасности, чтобы он оценил, можно ли считать повреждения случайностью или саботажем.

Крис Кобб Смит, эксперт по военной криминалистике, который более 20 лет служил в британской армии в качестве артиллерийского офицера и провел три года в качестве инспектора ООН по вооружениям в Ираке, сказал: "Вероятность того, что это было результатом одного шального снаряда, ничтожно мала, и крайне маловероятно, что это было результатом намеренного непрямого огневого удара".

Он не считает, что повреждения нанесены танковыми снарядами - вокруг не наблюдается характерных воронок от них.