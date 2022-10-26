Убийцы на удаленке: Что открыло новое расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel

Расследователи проанализировали данные группы и пришли к выводу, что она делится на три команды, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа ракет: ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования), 9М728 (он же Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" (наземного базирования) и Х-101 (воздушного базирования). Однако из текста расследования не ясно, на основании чего авторы произвели разделение офицеров на команды.

Что стало известно о программировании ракет?

Принципиально интересной является информация о том, каким образом разработанные программы попадают к непосредственным исполнителям ударов. "Обычно заранее запланированный маршрут полета хранится на больших съемных носителях памяти, вроде защищенных USB-накопителей, которые обычно передаются вооруженными курьерами в специальном чемоданчике. Получают эти данные либо часть ВМФ с кораблями и подлодками, оснащенными пусковыми комплексами для ракет "Калибр", часть ВКС с самолетами, способными нести крылатые ракеты, либо армейские ракетные части с ОТРК "Искандер", - отмечается в расследовании. Судя по описанию, от момента написания программы полета до ее ввода в конкретную ракету проходит довольно продолжительный промежуток времени. В таком случае непонятна повышенная телефонная активность внутри группы наводчиков "незадолго" до ракетных обстрелов Украины. Однако "незадолго" - понятие, растяжимое по времени.

На какой вопрос ответ так и не был получен?

Расследование не дает ответ на главный вопрос, с которого оно, собственно, и начинается. Происходят ли удары по гражданским целям из-за технических сбоев в ракетах, некачественной разведывательной информации, или вред гражданскому населению наносится намеренно? Расследователям не удалось найти ответ и на вопрос: понимают ли офицеры ГВЦ, по каким объектам наносят удары запрограммированные ими ракеты? "Я думаю, им дают какие-то приблизительные координаты с точностью до какого-то квадрата: им нужно довести ракету туда. Скорее всего, им дают какие-то описания цели, возможно, в стиле Минобороны, типа там "склад польских националистов" и т. д. Им надо знать рельф местности, примерное расположение зон ответственности украинского ПВО и, исходя из этого, выстраивать маршрут Что с этими ракетами происходит потом, они, по идее, могут и не знать", - прокомментировал ситуацию аналитик расследовательской группы CIT Кирилл Михайлов в эфире программы "DW Новости Шоу".

В чем ценность расследования?