За сутки выявлено 734 новых случая Covid-19, скончались 3 человека

Умершие входили в возрастную группу от 60 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Вчера проведено 3955 тестов на Covid-19, 18,6% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 486,3 до 463,9 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6047 человек, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 949 986 случаев заболевания.

Госпитализации

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 313 до 295 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера госпитализировано 28 пациентов с Covid-19, выписаны 39 человек.

У 115 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 113 человек среднетяжелое течение заболевания, двое находятся в тяжелом состоянии.