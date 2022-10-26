За минувшие сутки подтверждено 734 новых случая Covid-19, получены сведения о смерти трех человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
За сутки выявлено 734 новых случая Covid-19, скончались 3 человека
Умершие входили в возрастную группу от 60 до 89 лет:
- один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
- два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.
Вчера проведено 3955 тестов на Covid-19, 18,6% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 486,3 до 463,9 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6047 человек, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 949 986 случаев заболевания.
Госпитализации
За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 313 до 295 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Вчера госпитализировано 28 пациентов с Covid-19, выписаны 39 человек.
У 115 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 113 человек среднетяжелое течение заболевания, двое находятся в тяжелом состоянии.
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