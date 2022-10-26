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Задержан директор Ксении Собчак

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Задержан директор Ксении Собчак
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Ксения Собчак
Ксения Собчак Фото: Кадр из видео

СМИ сообщили, что директор российской журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов был задержан в одном из московских ресторанов в ночь на 25 октября. Знаменитость подтвердила эту новость. 

"Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за "вымогательство", - написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". 

Telegram-канал Varlamov News со ссылкой на собственный источник пишет, что Суханов был задержан в одном из московских ресторанов в ночь на 25 октября. Против него, предположительно, может быть возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

"Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи. Мы следим", - указала Собчак. 

Журналистка Евгения Милова у себя в Telegram-канале написала: "Интересно, что конкретно предъявляют, и не торчат ли тут уши одной там госкорпорации".

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