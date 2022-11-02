Артём Рамлав - о скандале в Польше, отобранном поясе и вынесенном уроке

Латвийский боксёр Артём Рамлав стал гостем программы "Мне только спросить", в которой рассказал о скандальном поединке в Польше. Рамлав одержал победу над поляком Дамианом Вжесиньски, получил пояс IBO Continental и пробыл чемпионом 15 минут, после чего организаторы заявили, что "допустили ошибку", и силой отобрали пояс у Рамлава.