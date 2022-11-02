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Артём Рамлав - о скандале в Польше, отобранном поясе и вынесенном уроке

Александр Пилат rus.tvnet.lv
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Артём Рамлав - о скандале в Польше, отобранном поясе и вынесенном уроке
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Латвийский боксёр Артём Рамлав стал гостем программы "Мне только спросить", в которой рассказал о скандальном поединке в Польше. Рамлав одержал победу над поляком Дамианом Вжесиньски, получил пояс IBO Continental и пробыл чемпионом 15 минут, после чего организаторы заявили, что "допустили ошибку", и силой отобрали пояс у Рамлава.

Сегодня в выпуске:

  • Откуда у Артёма прозвище "Чиба"?
  • О скандале, который произошёл в Польше
  • Пришлось ли себя сдерживать, чтобы не начать драку? 
  • Был ли уверен в победе перед тем, как судьи огласили результаты?
  • Урок, который вынес из этой истории 
  • Латвийская сторона подала протест. Что дальше?
  • Состоится ли бой-реванш? 
  • О схожести с боем Бриедиса и Гловацки 
  • Появился ли страх боксировать на выезде?
  • Обидно ли, что скандал обсуждают больше, чем бой? 
  • Мешают ли Артёму его скромность и доброта? 
  • Каково это быть в тени тех, кто гораздо меньше предан боксу? 
  • Можно ли в Латвии зарабатывать только боксом? 
  • О сыне, который ходит на бокс 

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