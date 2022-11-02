Латвийский боксёр Артём Рамлав стал гостем программы "Мне только спросить", в которой рассказал о скандальном поединке в Польше. Рамлав одержал победу над поляком Дамианом Вжесиньски, получил пояс IBO Continental и пробыл чемпионом 15 минут, после чего организаторы заявили, что "допустили ошибку", и силой отобрали пояс у Рамлава.
Артём Рамлав - о скандале в Польше, отобранном поясе и вынесенном уроке
Артём Рамлав - о скандале в Польше, отобранном поясе и вынесенном уроке
Сегодня в выпуске:
- Откуда у Артёма прозвище "Чиба"?
- О скандале, который произошёл в Польше
- Пришлось ли себя сдерживать, чтобы не начать драку?
- Был ли уверен в победе перед тем, как судьи огласили результаты?
- Урок, который вынес из этой истории
- Латвийская сторона подала протест. Что дальше?
- Состоится ли бой-реванш?
- О схожести с боем Бриедиса и Гловацки
- Появился ли страх боксировать на выезде?
- Обидно ли, что скандал обсуждают больше, чем бой?
- Мешают ли Артёму его скромность и доброта?
- Каково это быть в тени тех, кто гораздо меньше предан боксу?
- Можно ли в Латвии зарабатывать только боксом?
- О сыне, который ходит на бокс
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