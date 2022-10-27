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"Барселона" второй раз подряд не смогла выйти из группы

Обзор Лиги чемпионов
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"Барселона" второй раз подряд не смогла выйти из группы
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Футболисты "Барселоны"
Футболисты "Барселоны" Фото: AP/Scanpix

В среду, 26 октября, состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023, по окончании которых определились ещё три участника 1/8 финала турнира.

Группа А

Аякс - Ливерпуль 0:3

Наполи - Рейнджерс 3:0

Футболисты "Ливерпуля" разгромили в Амстердаме "Аякс" и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счётом 3:0. Голы забили Мохаммед Салах (42-я минута), Дарвин Нуньес (49`) и Харви Эллиотт (52`).

В параллельном матче "Наполи" с таким же счётом разгромил "Рейнджерс". На 11-й минуте счёт открыл Джованни Симеоне. Через пять минут Симеоне оформил дубль. В конце второго тайма Лео Эстигор довёл счёт до разгромного.

Ситуация в группе "А" следующая: "Наполи" (15 очков), "Ливерпуль" (12), "Аякс" (3), "Рейнджерс" (0).

Группа B

Брюгге - Порту 0:4

Атлетико Мадрид - Байер 2:2

Бельгийский "Брюгге" на своём поле потерпел разгромное поражение от "Порту" - 0:4. В составе гостей голами отметились Эванилсон, Стефен Эустакиу и Мехди Тареми, который оформил дубль. Отметим, что "Брюгге" досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Мадридский "Атлетико" сыграл вничью с леверкузенским "Байером" - 2:2. На девятой минуте Мусса Диаби вывел гостей вперёд. На 22-й минуте "Атлетико" забил ответный гол - отличился бельгийский футболист Янник Карраско. Через семь минут немецкий клуб снова вышел вперёд - отличился английский полузащитник Каллум Хадсон-Одои. Окончательный счёт на 50-й минуте установил аргентинский игрок "Атлетико" Родриго Де Пауль.

Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Из группы "B" в следующий раунд вышли "Брюгге" (10 очков) и "Порту" (9). В активе "Атлетико" пять очков, у "Байера" - четыре.

Группа C

Интер - Виктория 4:0

Барселона - Бавария 0:3

Итальянский "Интер" разгромил чешскую "Викторию" со счётом 4:0 и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Дублем в этом матче отметился Эдин Джеко (42-я и 66-я минуты), ещё по мячу забили Генрих Мхитарян (35`) и Ромелу Лукаку (87`).

Таким образом, после победы "Интера" каталонский клуб потерял шансы на выход в плей-офф турнира. "Барселона" второй год подряд не смогла выйти в весеннюю часть турнира, это случилось с клубом впервые в истории.

В своём матче "Барселона", зная, что "Интер" одержал победу, принимала мюнхенскую "Баварию". Матч проходил на "Камп Ноу" и завершился со счётом 3:0 в пользу немецкой команды. В составе "Баварии" голы забили Садио Мане (10-я минута), Эрик Шупо-Мотинг (31`) и Бенжамен Павар (90+5).

Благодаря победе "Бавария" набрала 15 очков и гарантировала выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. Вторым стал итальянский "Интер" (10 очков). "Барселона" имеет 4 очка и заняла третью строчку. Последнее, четвёртое место заняла чешская "Виктория" (0).

Интересно, что лишь одна испанская команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Выход в стадию 1/8 финала гарантировал себе "Реал", лидирующий в группе "F" после пяти туров.

Группа D

Айнтрахт - Марсель 2:1

Тоттенхэм - Спортинг 1:1

"Айнтрахт» дома обыграл "Марсель" - 2:1. Хозяева быстро вышли вперёд, когда свой момент реализовал полузащитник Даити Камада. На 22-й минуте французский клуб сравнял благодаря усилиям Маттео Гендузи, но через пять минут хозяева снова вышли вперёд - гол на счету Рандаля Коло Муани.

Английский "Тоттенхэм" сыграл вничью с португальским "Спортингом" - 1:1. В составе "Спортинга" отличился Маркус Эдвардс (22-я минута). У хозяев отличился Родриго Бентанкур (80`), который в своем 36-м матче в Лиге чемпионов забил дебютный гол в турнире.

После пяти туров у "Тоттенхэма" в активе 8 очков, у "Спортинга" - семь, у "Айнтрахта" - семь, а у "Марселя" - шесть. Таким образом, путёвки в следующий раунд турнира будут разыграны в последнем туре.

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