"Барселона" второй раз подряд не смогла выйти из группы

Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Из группы "B" в следующий раунд вышли "Брюгге" (10 очков) и "Порту" (9). В активе "Атлетико" пять очков, у "Байера" - четыре.

Группа C

Интер - Виктория 4:0

Барселона - Бавария 0:3

Итальянский "Интер" разгромил чешскую "Викторию" со счётом 4:0 и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Дублем в этом матче отметился Эдин Джеко (42-я и 66-я минуты), ещё по мячу забили Генрих Мхитарян (35`) и Ромелу Лукаку (87`).

Таким образом, после победы "Интера" каталонский клуб потерял шансы на выход в плей-офф турнира. "Барселона" второй год подряд не смогла выйти в весеннюю часть турнира, это случилось с клубом впервые в истории.

В своём матче "Барселона", зная, что "Интер" одержал победу, принимала мюнхенскую "Баварию". Матч проходил на "Камп Ноу" и завершился со счётом 3:0 в пользу немецкой команды. В составе "Баварии" голы забили Садио Мане (10-я минута), Эрик Шупо-Мотинг (31`) и Бенжамен Павар (90+5).

Благодаря победе "Бавария" набрала 15 очков и гарантировала выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. Вторым стал итальянский "Интер" (10 очков). "Барселона" имеет 4 очка и заняла третью строчку. Последнее, четвёртое место заняла чешская "Виктория" (0).