В среду, 26 октября, состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023, по окончании которых определились ещё три участника 1/8 финала турнира.
"Барселона" второй раз подряд не смогла выйти из группы
Группа А
Аякс - Ливерпуль 0:3
Наполи - Рейнджерс 3:0
Футболисты "Ливерпуля" разгромили в Амстердаме "Аякс" и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счётом 3:0. Голы забили Мохаммед Салах (42-я минута), Дарвин Нуньес (49`) и Харви Эллиотт (52`).
В параллельном матче "Наполи" с таким же счётом разгромил "Рейнджерс". На 11-й минуте счёт открыл Джованни Симеоне. Через пять минут Симеоне оформил дубль. В конце второго тайма Лео Эстигор довёл счёт до разгромного.
У Джованни Симеоне 4 гола в 4 матчах этого розыгрыша#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/v01gqJNMPz— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 26, 2022
Ситуация в группе "А" следующая: "Наполи" (15 очков), "Ливерпуль" (12), "Аякс" (3), "Рейнджерс" (0).
Группа B
Брюгге - Порту 0:4
Атлетико Мадрид - Байер 2:2
Бельгийский "Брюгге" на своём поле потерпел разгромное поражение от "Порту" - 0:4. В составе гостей голами отметились Эванилсон, Стефен Эустакиу и Мехди Тареми, который оформил дубль. Отметим, что "Брюгге" досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Мадридский "Атлетико" сыграл вничью с леверкузенским "Байером" - 2:2. На девятой минуте Мусса Диаби вывел гостей вперёд. На 22-й минуте "Атлетико" забил ответный гол - отличился бельгийский футболист Янник Карраско. Через семь минут немецкий клуб снова вышел вперёд - отличился английский полузащитник Каллум Хадсон-Одои. Окончательный счёт на 50-й минуте установил аргентинский игрок "Атлетико" Родриго Де Пауль.
Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Из группы "B" в следующий раунд вышли "Брюгге" (10 очков) и "Порту" (9). В активе "Атлетико" пять очков, у "Байера" - четыре.
Группа C
Интер - Виктория 4:0
Барселона - Бавария 0:3
Итальянский "Интер" разгромил чешскую "Викторию" со счётом 4:0 и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Дублем в этом матче отметился Эдин Джеко (42-я и 66-я минуты), ещё по мячу забили Генрих Мхитарян (35`) и Ромелу Лукаку (87`).
🇦🇲 Генрих Мхитарян забил первый гол в #ЛигаЧемпионов с 2017 года ⚽️@HenrikhMkh pic.twitter.com/VpYzjUdeTU— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 26, 2022
Таким образом, после победы "Интера" каталонский клуб потерял шансы на выход в плей-офф турнира. "Барселона" второй год подряд не смогла выйти в весеннюю часть турнира, это случилось с клубом впервые в истории.
В своём матче "Барселона", зная, что "Интер" одержал победу, принимала мюнхенскую "Баварию". Матч проходил на "Камп Ноу" и завершился со счётом 3:0 в пользу немецкой команды. В составе "Баварии" голы забили Садио Мане (10-я минута), Эрик Шупо-Мотинг (31`) и Бенжамен Павар (90+5).
Благодаря победе "Бавария" набрала 15 очков и гарантировала выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. Вторым стал итальянский "Интер" (10 очков). "Барселона" имеет 4 очка и заняла третью строчку. Последнее, четвёртое место заняла чешская "Виктория" (0).
Интересно, что лишь одна испанская команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Выход в стадию 1/8 финала гарантировал себе "Реал", лидирующий в группе "F" после пяти туров.
Группа D
Айнтрахт - Марсель 2:1
Тоттенхэм - Спортинг 1:1
"Айнтрахт» дома обыграл "Марсель" - 2:1. Хозяева быстро вышли вперёд, когда свой момент реализовал полузащитник Даити Камада. На 22-й минуте французский клуб сравнял благодаря усилиям Маттео Гендузи, но через пять минут хозяева снова вышли вперёд - гол на счету Рандаля Коло Муани.
Английский "Тоттенхэм" сыграл вничью с португальским "Спортингом" - 1:1. В составе "Спортинга" отличился Маркус Эдвардс (22-я минута). У хозяев отличился Родриго Бентанкур (80`), который в своем 36-м матче в Лиге чемпионов забил дебютный гол в турнире.
После пяти туров у "Тоттенхэма" в активе 8 очков, у "Спортинга" - семь, у "Айнтрахта" - семь, а у "Марселя" - шесть. Таким образом, путёвки в следующий раунд турнира будут разыграны в последнем туре.
Уже в 1/8 финала #ЛигаЧемпионов:— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 26, 2022
🇩🇪 Бавария
🇵🇹 Бенфика
🇩🇪 Боруссия
🇧🇪 Брюгге
🇮🇹 Интер
🏴 Ливерпуль
🏴 Ман Сити
🇮🇹 Наполи
🇵🇹 Порту
🇫🇷 ПСЖ
🇪🇸 Реал
🏴 Челси
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